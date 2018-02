marți, februarie 27, 2018, 3:00

În anul centenarului, elevii si profesorii Colegiului National „Cuza Vodã” Husi desfãsoarã un numãr important de activitãti, în cadrul a numeroase proiecte educative. Un astfel de proiect educativ este si „Un adevãr incomod – poluarea si încãlzirea globalã”, propus de catedra de chimie-fizicã a colegiului. În cadrul proiectului, s-au desfãsurat activitãtile: „S.O.S Terra”, „Apa este viatã, sãnãtate, bucurie”, „Planeta albastrã e unicã!” si „Energia si schimbãrile climatice.”

Activitatea ‘S.O.S Terra!’ a constat in realizarea unui panou cu impact vizual, cu imagini si sloganuri ecologiste. Panoul a fost un colaj realizat din lucrãri ale elevilor si fotografii, cu rol in dezvoltarea spiritului civic cu privire la valorificarea deseurilor, economisirea energiei si pãstrarea unui climat sãnãtos. În cadrul activitãtii ‘Apa este viatã, sãnãtate, bucurie’, elevii participanti, in urma unei documentãri sustinute si indrumati de cadrele didactice de specialitate, folosind sursele biografice recomandate, au intocmit materiale informative, pe care le-au prezentat colegilor si profesorilor. De asemenea, au analizat, in laboratorul de chimie al scolii, probe de apã din diferite surse. ‘Planeta albastrã e unicã!’ a fost o actiune de diseminare a informatiilor privind impactul ecologic al consumului de energie la nivel mondial, al epuizãrii combustibililor naturali clasici si al actiunilor distrugãtoare ale omenirii in general. În cadrul activitãtii ‘Energia si schimbãrile climatice’, elevii au avut de pregãtit proiecte powerpoint si cele mai bune dintre au fost prezentate la cat mai multi elevi, astfel incat sã aibã loc, dacã se poate, schimbarea comportamentului nostru, al tuturor, fatã de mediul inconjurãtor. ‘Elevii au fost foarte receptivi la toate activitãtile propuse si se poate aprecia cã cel putin unii dintre ei se vor comporta astel incat planeta noastrã ‘Unicã’ sã fie mai in sigurantã’, a subliniat prof. Diana Adumitroaei, de la Colegiul National ‘Cuza Vodã’ Husi.