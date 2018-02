Tudor Polak, PNL Vaslui, clarificãri necesare pe marginea unui vot «împotrivã»

luni, februarie 5, 2018, 3:00

Decizia consilierilor locali ai PNL Vaslui de a vota impotriva cresterii cu 20% a salariilor functionarilor publici si a personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Vaslui si din serviciile din subordinea Consiliului local al municipiului Vaslui apartine Biroului Politic Local a PNL Vaslui si, inainte de a fi pusã in practicã, a fost indelung discutatã si argumentatã, spune Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui. ‘Cel mai important argument este cã salariile au fost mãrite si cu votul grupului de consilieri locali ai PNL, in iulie 2017, si credem cu tãrie cã astãzi, chiar si cu noile prevederi fiscale, care mutã contributiile de la angajator la angajat, ele sunt mai mult decat indestulãtoare. Mai exact, sunt sigur cã la nivelul de trai din municipiul Vaslui, domnul primar Vasile Pavãl ar fi reusit sã supravietuiascã cu un salariu net de 10.000 lei pe lunã, in loc de 12.000 lei, la fel si cei doi viceprimari. Cred cã nu ar fi avut probleme cu un salariu de 9.000 lei, in loc de unul de 11.000 lei’, spune Tudor Polak. Presedintele liberalilor vasluieni a subliniat, in numele grupului PNL din CL Vaslui, cã ‘am fi fost cu sigurantã de acord cu aceste mãriri dacã cineva ne-ar fi spus cã aceste mãriri sunt date pe criterii de performantã, cã angajatii sunt monitorizati si dau socotealã pentru realizãrile si nerealizãrile lor. Din pãcate, vedem cã in municipiul Vaslui, singurul care deszãpezeste strãzile si trotuarele, la douã sãptãmani dupã ce a nins, este soarele’, a continuat in aceeasi cheie ironicã Tudor Polak. ‘Biroul Politic Local al PNL Vaslui este forul care decide asupra directiei pe care o va urma grupul de consilieri locali ai PNL in municipiul Vaslui. Obiectivul meu este ca panã la sfarsitul acestui an sã incepem sã consultãm si vasluienii asupra problemelor dezbãtute in sedintele de Consiliu Local Vaslui’, a conchis Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui.