Trei ani de închisoare pentru 300 de lei si o pereche de pantofi vechi!

luni, februarie 26, 2018, 3:00

Doi adolescenti din Corni Albesti au fost condamnati, unul dintre ei la 3 ani de închisoare, pentru cã au bãtut si jefuit un vecin, care îi invitase la un grãtar. Chiar dacã al doilea, însusi nepotul victimei, a scãpat doar cu o pedepsã de 6 luni de asistare zilnicã, el va trebui sã se întoarcã la scoala pe care o pãrãsise de mult, au decis judecãtorii. Pânã atunci, a fãcut „scoala vietii”, dupã ce a petrecut jumãtate de an în arest preventiv.

La jumãtatea lunii august anul trecut, un adolescent de 16 ani din Corni Albesti, Elvis Meresanu, a fost invitat de unchiul sãu, Cristinel Nãlbaru, de 43 de ani, la un grãtar. Tanãrul a venit cu un prieten, Ionut Spanache, cu un an mai tanãr, impreunã cu care, dupã ce pãrãsiserã scoala, lucrau pe la stanele din zonã sau petreceau pe la barurile din sat. Dupã ce au consumat bãuturi alcoolice, Spanache si-a adus aminte cã gazda ar avea o datorie mai veche cãtre familia sa si i-a reprosat acest lucru. A urmat o ceartã, cei doi pãrãsind initial curtea victimei, doar pentru a se inarma, unul cu un topor, iar prietenul sãu cu o batã, cu care au tãbãrat apoi pe victimã. Dupã ce lau bãtut bine, i-au furat din buzunar suma de 300 de lei si un telefon mobil, dupã care l-au pãrãsit pe bãrbat intr-o baltã de sange, insã nu inainte de a-i fura acestuia si pantofii din picioare. Descoperitã de un vecin, victima, care suferise mai multe traumatisme, inclusiv o plagã deschisã la nivelul craniului, a fost transportatã de urgentã la Spitalul Judetean din Vaslui, apoi, dupã ce a fost stabilizatã, dusã la un spital de specialitate din Iasi, unde a fost operatã. Cei doi tineri talhari au fost descoperiti de politisti, unul in podul casei, altul intr-un balot de paie de la stana la care lucra si unde se ascunsese, si au fost arestati preventiv pentru comiterea infractiunii de tentativã de omor si talhãrie. Dupã ce au petrecut in arest preventiv mai bine de jumãtate de an, Elvis Meresanu si prietenul sãu, Ionut Spanache, si-au aflat pedepsele din partea Tribunalului Vaslui. Pentru cã a participat la bãtaia si jefuirea unchiului sãu, Elvis s-a ales doar cu aplicarea unei mãsuri de asistare zilnicã pe o perioadã de sase luni, timp in care, pe langã interdictia de a intra in baruri sau restaurante ori de a consuma bãuturi alcoolice, va trebui sã urmeze un curs de pregãtire scolarã sau formare profesionalã stabilit de cãtre Serviciul de Probatiune. Instanta a decis punerea sa de indatã in libertate din arestul preventiv in care era plasat incã din luna august. În schimb, Spanache s-a ales cu o condamnare de trei ani intr-un centru de detentie, acolo unde va rãmane dacã sentinta Tribunalului Vaslui va rãmane definitivã.