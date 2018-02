Tot mai multi agricultori cu patalama

joi, februarie 22, 2018, 3:00

Directia pentru Agriculturã Judeteanã (DAJ) Vaslui organizeazã si in acest an mai multe cursuri de formare profesionalã, in meserii precum lucrãtor in cultura plantelor, lucrãtor in cresterea animalelor, apicultor, legumicultor, pomicultor si tractorist agricol. De asemenea, institutia organizeazã si cursuri de instruire pentru beneficiarii Mãsurilor 10 – Agromediu si climã si 11 – Agriculturã ecologicã. Cursurile de formare profesionalã se desfãsoarã pe o perioadã de trei luni, in baza unui contract incheiat intre DAJ Vaslui si solicitant. Tematica abordatã in cadrul cursurilor vizeazã atat instruirea teoreticã, cat si cea practicã in fermele vegetale, pomicole si zootehnice de pe raza judetului Vaslui. Anul trecut, 160 cursanti au absolvit cursurile de formare profesionalã, din care: apicultori – 51 de absolventi, legumicultori – 26, tractoristi – 28, lucrãtori in cultura plantelor – 18, lucrãtori in cresterea animalelor – 20 si pomicultori – 17 absolventi. ßLa aceastã datã, sunt inscrisi la noi 263 de cursanti. La finalizarea cursurilor, absolventii vor obtine un certificat de calificare profesionalã, care va fi util atat la intocmirea proiectelor de accesare a fondurilor europene, cat si la desfãsurarea activitãtilor in domeniul respectiv. Cursurile se desfãsoarã la sediul institutiei noastre, din str. Eternitãtii nr. 1, si sunt sustinute atat de lectori de la noi, cat si de colaboratori din afara institutiei’, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. Toate activitãtile de instruire si formare profesionalã se desfãsoarã avandu-se in vedere, in principal, corelarea experientei practice cu alinierea la cerintele societãtii moderne si a economiei de piatã.