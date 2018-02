Tot felul de falsuri descoperite la controlul de frontierã

luni, februarie 26, 2018, 3:00

Pe 21 februarie, în jurul orei 15.00, în Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat pentru a intra în tarã, ca pasager într-un autoturism marca VW, cetãteanul moldovean Ion S., în vârsta de 37 de ani. În baza unei analize de risc pe linia migratiei ilegale, politistii de frontierã au solicitat inspectorilor vamali efectuarea unui control amãnuntit asupra persoanei, în urma cãruia a fost descoperitã, ascunsã si nedeclaratã, asupra acesteia o carte de identitate cu însemnele autoritãtilor române. Cu ocazia verificãrilor specifice efectuate, s-a stabilit cã documentul în cauzã este fals. Persoana în cauzã a declarat cã, în cursul verii trecute, dorind sã meargã în Germania la muncã, a luat legãtura cu o persoanã ale cãrei date de identitate nu le cunoaste, care i-a promis cã, în schimbul sumei de 300 euro, îi va face rost de o carte de identitate româneascã. În cauzã, politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvârsirii infractiunii de complicitate la fals material în înscrisuri oficiale. În aceeasi zi, la ora 23.10, în acelasi punct de trecere a frontierei s-a prezentat pentru efectuarea formalitãt ilor de control pentru trecerea frontierei, pentru a intra în tarã, cetãteanul român Nicolai C., în vârstã de 21 de ani, domiciliat în Bucuresti, care conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un autocamion si o remorcã, ambele înmatriculate în România. Având suspiciuni cu privire la autenticitatea documentelor prezentate la control pentru ansamblul auto, politistii de frontierã au efectuat verificãri suplimentare, ocazie cu care au constat cã inspectia tehnicã periodicã este expiratã din data de 16.01.2018. Persoana în cauzã a declarat cã, în cursul zilei de 21 februarie, s-a deplasat la sediul firmei din municipiul Chisinãu, al cãrei angajat este, a preluat ansamblul auto si mapa cu documentele prezentate la control, fãrã a avea cunostintã cã data care atestã valabilitatea inspectiei tehnice periodice a semiremorcii este modificatã. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri în cauzã sub aspectul sãvârsirii infractiunii de uz de fals.