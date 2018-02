Tinteste sus! Fii cel mai bun!

luni, februarie 5, 2018, 3:00

Îti doresti o provocare, vrei sã te mândresti cu profesia si cu realizãrile tale, sã fii printre cei mai buni, sã fii respectat si sã ai posibilitatea de a te afirma si de a te perfectiona continuu? Ministerul Apãrãrii Nationale îti oferã posibilitatea de a alege între mai multe tipuri de carierã si specializãri, în functie de vârsta, studiile, abilitãtile si aspiratiile tale profesionale.

Centrul Militar Judetean Vaslui, prin Biroul informare – recrutare, desfãsoarã activitãti de recrutare a candidatilor, bãieti si fete, cu domiciliul in judetul Vaslui, pentru admiterea in institutiile militare de invãtãmant, pentru anul de invãtãmant 2018-2019. Tnvãtãmantul militar este invãtãmant de stat, vocational, gratuit, parte integrantã a sistemului national de invãtãmant. La colegiile militare sunt disponibile 480 de locuri, repartizate astfel: * Colegiul National Militar „Stefan cel Mare” Campulung Moldovenesc – 120 de locuri; * Colegiul National Militar „Dimitrie Cantemir” Breaza – 120 de locuri; * Colegiul National Militar sMihai Viteazulo Alba Iulia – 120 de locuri; * Colegiul National Militar „Tudor Vladimirescu” Craiova – 120 de locuri. Se primesc candidati, bãieti si fete, care sunt in clasa a VIII-a sau absolventi ai invãtãmantului gimnazial, care implinesc varsta de cel mult 16 ani, in cursul anului 2018. Pe timpul scolarizãrii in colegiile militare, elevii beneficiazã de urmãtoarele gratuitãti: manuale si rechizite scolare, echiparea, cazarea si hrãnirea pe toatã perioada de scolarizare, cheltuieli de transport pe timpul vacantelor, sistemul de meditatii si consultatii zilnice la toate materiile, asistentã medicalã si psihopedagogicã, bazã didacticomaterialã modernã si performantã. Termenul limitã de depunere a dosarului este 03 aprilie 2018. La academiile militare, pentru formarea ofiterilor licentiati, sunt disponibile 908 locuri, repartizate astfel: N Academia Fortelor Terestre sNicolae Bãlcescuo Sibiu – 334 de locuri; N Academia Fortelor Aeriene sHenri Coandão Brasov – 146 de locuri; N Academia Navalã sMircea cel Bãtrano Constanta – 84 de locuri; N Universitatea Nationalã de Apãrare oCarol Io Bucuresti – 21 de locuri; N Academia Tehnicã Militarã Bucuresti – 245 de locuri; N Institutul Medico-Militar Bucuresti si Targu Mures – 78 locuri. Se primesc candidati, bãieti si fete, care sunt in clasa a XII-a sau absolventi ai invãtãmantului liceal cu diplomã de bacalaureat si care au varsta panã in 26 de ani, respectiv 24 de ani pentru aviatie-naviganti, impliniti in cursul anului 2018. Termenul limitã de depunere a dosarului este 03 aprilie 2018. La scolile postliceale militare, pentru formarea maistrilor militari sunt disponibile 659 de locuri, repartizate astfel: N Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre „Basarab I” Pitesti – 323 locuri; * Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene sTraian Vuiao Boboc, judetul Buzãu – 226 locuri; * Scoala Militarã de Maistri Militari a Fortelor Navale „Amiral Ion Murgescu” Constanta – 110 locuri. Se primesc candidati cu diplomã de bacalaureat sau care sunt in clasa a XII-a si care au varsta panã in 28 de ani impliniti in cursul anului 2018. La scolile postliceale militare, pentru formarea subofiterilor sunt disponibile 392 de locuri, dupã cum urmeazã: * Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre sBasarab Io Pitesti – 327 locuri; * Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia” Boboc, judetul Buzãu – 65 de locuri. Pot candida soldatii si gradatii profesionisti cu varsta maximã 35 de ani si cu minim 2 ani vechime, precum si civilii atat din cadrul cat si din afara Ministerului Apãrãrii Nationale, care detin diplomã de bacalaureat si varsta panã in 35 de ani impliniti in cursul anului 2018. Termenul limitã de depunere a dosarului pentru scolile postliceale militare este 02 mai 2018. IMPORTANT! Atat in cadrul academiilor militare, cat si in scolile postliceale militare, se asigurã gratuitate pe timpul studiilor (hrãnire, echipare, cazare, transport, asistentã medicalã etc.). La finalizarea studiilor, prin contract, se asigurã loc de muncã in cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale. oPentru informatii detaliate, consiliere si inceperea procesului de recrutare, cei interesati trebuie sã se prezinte la sediul Biroului informare – recrutare, situat pe strada Decebal nr. 16, in clãdirea Centrului de Resurse pentru Afaceri Vaslui, etaj I, camera 8, zilnic, de luni panã vineri, intre orele 08.30 – 16.30, marti, intre orele 10.30-18.30. Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 0235/315309 sau 0720/053281o, a declarat lt.-col. Silviu- Ionel Puluc, comandantul Centrului Militar Judetean Vaslui.