Telenovelã cu nãbãdãi, rezolvatã cu 5 ani de puscãrie

luni, februarie 26, 2018, 3:00

La mai bine de doi ani de la comiterea faptei, un bãrbat din Gherghesti si-a primit pedepsa pentru cã aproape l-a omorât în bãtaie pe unchiul iubitei sale. Totul s-a întâmplat dupã ce tânãra de 25 de ani luase decizia de a se despãrti de agresor, victima fiind cea care a condus-o de la „domiciliul conjugal” acasã la pãrintii sãi.

O tanãrã de 25 de ani din Gherghesti trãia o poveste de dragoste cu un bãrbat cu 11 ani mai in varstã, din acelasi sat, impreunã cu care se mutase. La un moment dat, in octombrie 2015, povestea de dragoste a luat sfarsit, iar femeia a luat decizia sã se intoarcã la domiciliul pãrintilor sãi, si, pentru a evita vreun scandal din partea iubitului, a cerut ajutorul unchiului sãu, Dumitru Brandabur. Cand s-a intors acasã, iubitul, Costicã Chiric, si a vãzut lipsa concubinei si a lucrurilor acesteia, a plecat in cãutarea ei. Între tanãr si familia fetei au izbucnit discutii in contradictoriu si, la un moment dat, tensiunile au escaladat iar iubitul fetei s-a luat la hartã cu unchiul acesteia. Bãrbatul l-a lovit cu pumnii pe Bandrabur, dupã care a plecat. Unchiul a rãmas intr-o baltã de sange, drept pentru care rudele au cerut ajutorul ambulantierilor, care, dupã ce l-au transportat pe pacient la spitalul din Barlad si l-au examinat cu ajutorul Computerului Tomograf, au constatat cã victima in varstã de 48 de ani avea un hematom epidural parietal posterior drept si fracturã de os parietal. Din cauza gravitãtii cazului, s-a decis transferul acestuia la Spitalul de Neurochirurgie Iasi, acolo unde victima a fost supusã unei operatii de urgentã. Politistii au deschis initial un dosar de cercetare penalã pentru comiterea infractiunii de loviri si alte violente, dosar finalizat in martie anul trecut, prin trimiterea in judecatã a agresorului Costicã Chiric, pentru comiterea infractiunii de tentativã de omor. Procesul care a urmat a durat aproape un an, de cele mai multe ori amanãrile datorandu-se lipsei inculpatului ori a martorilor, si a fost finalizat zilele trecute, cu condamnarea lui Costicã Chiric la nu mai putin de 5 ani de inchisoare cu executare. În plus, agresorul va trebui sã achite aproape 5.500 lei cheltuieli medicale cãtre cele douã unitãti spitalicesti care au tratat victima, dar si 23.000 de lei, daune morale si materiale cãtre aceasta din urmã, si 1.000 lei, statului, drept cheltuieli judiciare. În mod special, judecãtorii Tribunalului Vaslui au consemnat in sentinta pronuntatã ca victima, Dumitru Brandabur, sã fie imediat instiintatã cu privire la la eliberarea in orice mod sau evadarea condamnatului!