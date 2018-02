Studiu: Un adolescent român din cinci hãrtuieste online alte persoane pentru a nu deveni, la rândul sãu, tintã

joi, februarie 8, 2018, 3:00

Unul din cinci tineri români cu vârsta sub 18 ani spune cã hãrtuieste online alte persoane pentru cã se teme sã nu devinã la rândul sãu tinta unui atac, în timp ce o treime dintre acestia recunosc cã au fost, la rândul lor, agresori în mediul online, reiese dintr-un studiu întocmit si publicat, luni, de Bitdefender.

Cercetarea de specialitate aratã, totodatã, cã jumãtate dintre agresori nu stiu sã ofere un motiv precis pentru care se comportã agresiv pe internet, iar peste o treime dintre ei considerã cã victima trebuie agresatã pentru cã o percep enervantã, in timp ce altii sunt violenti din dorinta de a-si impresiona cunoscutii. În Romania, doar unul din trei tineri a povestit unei persoane apropiate despre experienta negativã de a fi hãrtuit. Cei mai multi s-au confesat prietenilor (68%), pãrintilor (27%), fratilor (19%) si, mai rar, profesorilor sau autoritãtilor (sub 6%). Din pãcate, cei mai multi au decis insã sã nu povesteascã despre incident. Astfel, 30% au considerat cã nu este important sã ii implice si pe altii, 27% nu vãd rostul sã povesteascã intrucat nu pot schimba nimic, iar 8% si-ar dori sã vorbeascã, dar se tem sã nu fie judecati. Potrivit sursei citate, circa 34% dintre tinerii sub 18 ani chestionati recunosc cã au fost la randul lor agresori in mediul online, iar 15% recunosc cã au rãspuns tot prin mesaje agresive in situatiile in care au fost atacati. Din totalul tinerilor chestionati de Bitdefender, 64% dintre adolescenti regretã faptul cã nu au suficientã incredere in ei, 43% si-ar dori sã se integreze mai usor in mediul social, 39% si-ar dori sã poatã evita comentariile negative ale celorlalti la adresa lor, 38% considerã cã nu au suficienti prieteni, 26% si-ar dori sã fie mai populari, iar unul din cinci si-ar dori sã primeascã mai multe reactii (like-uri sau comentarii) la postãrile de pe retelele de socializare. Printre concluziile studiului s-a mai regãsit si faptul cã patru din cinci adolescenti recunosc cã au fost hãrtuiti in mediul online, cei mai multi fiind direct marcati de acest lucru, si observand inclusiv schimbãri comporta mentale involuntare ce au urmat agresiunii. Studiul a fost realizat de Tribal Worldwide Romania pentru Bitdefender prin chestionar online completat in perioada septembrie – octombrie 2017, pe un esantion reprezentativ de 800 de respondenti din randul tinerilor sub 18 ani. Bitdefender a demarat, in luna noiembrie a anului trecut, campania #nutastaurã, menitã sã creascã nivelul de constientizare asupra fenomenului cyberbullying in Romania si a efectelor nocive pe care il poate avea asupra tinerilor. Panã in prezent, peste 10.000 de oameni au semnat petitia online care sã determine Facebook sã lanseze un buton de Facebook reactions – Butonul contra cyberbullying. ßAcest buton nu ar fi unul de raportare, cenzurare sau coercitie efectivã asupra utilizatorului, ci ar purta semnificatia simbolicã de sanctiune socialã. Ar fi pasul atat de important de la privitor indiferent, la privitor care trage un semnal de alarmã asupra fenomenului’, precizeazã Bitdefender. De altfel, pe site-ul companiei producãtoare de solutii antivirus este disponibil atat manifestul initiativei, cat si invitatia de a semna petitia online anti-hãrtuire online, precum si cateva immersive 360 videos care dramatizeazã emotii ca urã, umilintã si violentã.