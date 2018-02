Structura anului scolar 2018 – 2019

luni, februarie 26, 2018, 3:00

Viitorul an scolar va debuta mai devreme, pe 10 septembrie 2018, spre disperarea elevilor ce sperau într-o vacantã de varã cât mai lungã, si se va termina la data clasicã, 15 iunie. În schimb, pe parcursul anului scolar, elevii vor beneficia de mai multã vacantã, în total 6 sãptãmâni, la care se adaugã încã o sãptãmânã, la sfârsitul lui octombrie, pentru prescolari si elevii din ciclul primar. Conform Ordinului ministrului Educatiei proaspãt aprobat, urmãtorul an scolar va debuta apoi pe 16 septembrie 2019!

Cursurile anului scolar 2018-2019 incep luni, 10 septembrie, si insumeazã 168 de zile lucrãtoare (34 de sãptãmani). Structura anului scolar cuprinde semestrul I, care are 18 sãptãmani, intre 10 septembrie 2018 si 1 februarie 2019, si semestrul al II-lea, ce are 16 sãptãmani, dispuse in perioada 11 februarie 2019 – 14 iunie 2019. În decursul anului scolar, elevii vor beneficia de nu mai putin de 6 sãptãmani de vacantã, jumãtate din aceastã perioadã fiind in timpul sãrbãtorilor de iarnã, intre 22 decembrie 2018 si 13 ianuarie 2019. Elevii din toate ciclurile de invãtãmant vor mai beneficia de o vacantã intersemestrialã, in perioada 2 – 10 februarie 2019, si de vacanta de primãvarã, care va tine douã sãptãmani, in perioada 20 aprilie – 5 mai 2019. Vacanta de varã a anului scolar 2018 – 2019 este programatã intre 15 iunie si 15 septembrie 2019. Suplimentar, clasele din invãtãmantul primar si grupele din invãtãmantul prescolar mai beneficiazã de o vacantã in sãptãmana 27 octombrie – 4 noiembrie 2018. Programul national ‘Scoala altfel’ se va desfãsura in perioada 1 octombrie 2018 – 31 mai 2019, pe o perioadã de cinci zile consecutive, a cãror planificare se aflã la decizia unitãtii de invãtãmant. Intervalul aferent ‘Scoala altfel’ nu poate coincide cu perioada tezelor. Lucrãrile scrise semestriale, tezele, se sustin la finalul semestrelor, dupã parcurgerea programei scolare, cu cel putin 3 sãptãmani inainte de finalul semestrului. În afara vacantelor scolare prevãzute prin Ordinul ministrului Educatiei, in zilele libere prevãzute de lege si de contractul colectiv de muncã nu se organizeazã cursuri. Unitãtile de invãtãmant si Inspectoratele Scolare vor marca prin manifestãri specifice ziua de 5 octombrie – Ziua Internationalã a Educatiei, si ziua de 5 iunie – Ziua Învãtãtorului, in mãsura in care, prin contractul de muncã, aceste zile nu sunt instituite ca zile nelucrãtoare. Pentru clasele terminale din invãtãmantul liceal, anul scolar se va incheia in data de 31 mai 2019, iar pentru clasa a VIII-a, in data de 7 iunie 2019.