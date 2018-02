Spitalul Judetean de Urgentã angajeazã medici

marți, februarie 20, 2018, 3:00

Conducerea Spitalului Judetean de Urgentã face o nouã încercare de a acoperi deficitul de medici, dorind sã angajeze nu mai putin de 14 medici din diverse specializãri, inclusiv doi medici pe Medicinã de urgentã la UPU-SMURD. În ciuda facilitãtilor oferite, incluzând locuinte de serviciu ori transport asigurat medicilor navetisti din Iasi, concursurile similare organizate anul trecut nu au avut prea mult succes, fie din lipsã de amatori, fie pentru cã unii dintre cei înscrisi nu au corespuns cerintelor profesionale.

În numãrul de vineri al ziarului ‘Viata medicalã’, conducerea Spitalului Judetean de Urgentã a publicat un nou anunt de scoatere la concurs a mai multor posturi de medici cu normã intreagã, sperandu-se astfel sã acopere deficitul de medici ce activeazã la cea mai mare unitate spitaliceascã din judet. Se cautã acoperirea a nu mai putin de 14 posturi de medici, dintre care douã in specialitatea Medicinã de urgentã, la UPUSMURD, dar si in specialitãtile Cardiologie, Medicinã Internã, Gastrenterologie, Pneumologie, Oncologie medicalã ori Psihologie pediatricã, post liber in cadrul Centrului de Sãnãtate Mintalã Copii. Se mai cautã un medic in specialitatea Epidemiologie, la Serviciul Prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale, un medic in specialitatea Sãnãtate publicã si management la Serviciul Management al calitãtii serviciilor medicale, un medic in specialitatea Medicinã de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale, cu punct de lucru in Ambulatoriul integrat, un medic in specialitatea Radiologie-imagisticã medicalã, cu competentã in Computer tomograf, pentru Laboratorul de Radiologie si imagisticã medicalãCompartiment CT, un medic in specialitatea Medicinã sportivã, la Cabinetul de Medicinã sportivã, si un medic in specialitatea Recuperare, medicinã fizicã si balneologie, pentru Laboratorul aferent din Ambulatoriul integrat. La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberã practicã, specialisti sau primari, confirmati in specialitatea respectivã, rezidenti aflati in ultimul an de pregãtire in specialitatea in care se publicã postul. Înscrierile la concurs se fac la sediul SJU Vaslui, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului, iar concursul se organizeazã in perioada cuprinsã intre 31 si 90 de zile de la publicarea in ziarul ‘Viata medicalã’. Unitate cu 827 de paturi aprobate de Ministerul Sãnãtãtii, SJU Vaslui este si unul dintre cei mai mari angajatori din judet, avand in organigramã nu mai putin de 1.608 posturi, din care 40 de posturi de conducere si 1.568 posturi de executie, atat personal medical, cat si personal auxiliar. Din pãcate, din cauza crizei de medici si personal medical calificat existent la nivelul intregii tãri, organigrama nu este nici pe departe ocupatã, unele sectii functionand la nivel de avarie. Asta cu toate eforturile depuse in ultimii ani atat de conducerea spitalului, cat si a CJ Vaslui, in subordinea cãruia se aflã SJU, de reabilitarea la standarde europene a unitãtii si asigurarea de bune conditii in vederea exercitãrii profesiei, dar si de oferirea de avantaje, inclusiv locuinte de serviciu sau asigurarea navetei, la si de la Iasi, medicilor care aleg sã profeseze la Vaslui.