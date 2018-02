Spaima Gherghestilor, în sfârsit, la închisoare

marți, februarie 27, 2018, 3:00

Dupã ce, în 2011, a fost condamnat de Judecãtoria Bârlad dupã ce a snopit în bãtaie un consãtean, iar cu un an înainte, la betie, si-a bãgat toatã familia în spital, Elvis Matei, spaima Gherghestilor, va ajunge în sfârsit la închisoare. El a fost condamnat la cinci ani cu executare dupã ce, în iunie 2015, a atacat fãrã nici un motiv un bãrbat din satul vecin.

Elvis Matei, de 27 de ani, din Micesti, comuna Gherghesti, era cunoscut in comunitate ca un individ foarte violent, care nu ezita sã sarã la bãtaie pentru a plãti polite mai mult sau mai putin inchipuite. În 2010, si-a luat la bãtaie intreaga familie, nemultumit de reprosurile care i se aduceau pentru cã nu muncea nicãieri. Un an mai tarziu, impreunã cu fratele sãu mai mic, a atacat un vecin, doar pentru cã acesta ßil jignise’. A scãpat si de aceastã datã, judecãtorii barlãdeni condamnandu-l la doar 3 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru vãtãmare corporalã. În vara lui 2015, Elvis a comis-o din nou, de aceastã datã violenta sa gratuitã aducandu-i un dosar penal finalizat cu o condamnare la inchisoare. Atunci, individul, a mers cu cãruta in care avea nu mai putin de cinci topoare si securi (!), in satul vecin, Corodesti, pentru a-i aplica o corectie unui tanãr care in urmã cu o sãptãmanã a indrãznit sã-i facã observatie dupã ce a lovit cu un scaun de plastic un copil de 4 ani. Pentru cã nu l-a intalnit, Matei s-a deplasat la locuinta familiei acestuia, care locuieste la marginea satului. Proprietarul, Marian Olaru, de 62 de ani, a iesit sã vadã cine strigã din ulitã, iar in momentul in care a deschis poarta, fãrã a apuca sã spunã vreun cuvant, a fost lovit cu toporul in cap. Bãrbatul s-a prãbusit, inconstient. Sotia sa a strigat dupã ajutor, insã nimeni nu a auzit-o. A sunat la 112, iar in zonã a fost dirijat atat un echipaj de la Ambulantã, cat si unul de la Politie. Bãrbatul de 62 de ani a suferit o plagã tãiatã de 20 de centimetri in zona capului, iar medicii au decis cã lovitura i-a pus viata in pericol, drept urmare Elvis Matei a fost acuzat de tentativã de omor. Instrumentarea dosarului a durat mai bine de doi ani, pentru ca in iunie 2017 sã ajungã in sfarsit pe masa judecãtorilor Tribunalului Vaslui. Zilele trecute, magistratii au pronuntat sentinta in acest dosar: cinci ani de inchisoare cu executare pentru Elvis Matei, care, pentru prima datã, va face cunostiintã cu gratiile penitenciarului.