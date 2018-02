Spaima garajelor», bãgatã la… garaj!

vineri, februarie 2, 2018, 3:00

Politistii vasluieni au identificat mai multi bãrbati care au sustras bunuri din garaje amplasate pe raza municipiului resedintã de judet. Doi dintre acestia au fost retinuti pentru 24 de ore.

Politistii Biroului de Investigatii Criminale Vaslui au probat activitatea infractionalã a cinci persoane cercetate pentru sãvarsirea de infractiuni de furt calificat. Urmare a activitãtilor efectuate, politistii au identificat un bãrbat de 20 de ani, din judetul Neamt, si un minor de 14 ani, din municipiul Vaslui, bãnuiti de comiterea unei infractiuni de furt calificat. Politistii au stabilit faptul cã, in noaptea de 16 spre 17 ianuarie, cei doi au pãtruns in interiorul unui garaj situat pe strada Metalurgiei, din municipiul Vaslui, si au sustras bunuri (scule electrice si mecanice), in valoare de 7.000 lei. De asemenea, politistii au identificat doi bãrbati cu varste de 17 ani si unul de 22 de ani, domiciliati in municipiul Vaslui fatã de care efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de furt si furt calificat. În noaptea de 28 spre 29 ianuarie, cei trei au pãtruns in incinata a trei garaje situate pe strada Metalurgiei, din municipiul Vaslui, si au sustras bunuri in valoare de aproximativ 2900 de lei. Majoritatea bunurilor au fost recuperate si restituitre pãrtilor prejudiciate. Bãrbatii in varstã de 20 de ani, respectiv 22 de ani au fost retinuti de politisti pentru o perioadã de 24 de ore. În continuare se efectueazã cercetãri pentru stabilirea intregii activitãti infractionale a persoanelor implicate.