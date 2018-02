Si mortii iau pensie de invaliditate!

miercuri, februarie 7, 2018, 3:00

La sfarsitul anului trecut, Agentia Judeteanã de Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui a verificat pensionarii de invaliditate de gradul II, revizuibili, cu varsta cuprinsã intre 53 si 60 de ani. În urma intersectãrilor efectuate la nivel central, pentru judetul Vaslui a rezultat un esantion de control de 67 de pensionari incadrati in gradul II de invaliditate. Bineficiarii au fost defalcati pe douã tipuri de suspiciuni: trei persoane care figureazã cu venituri obtinute concomitent cu pensia de invaliditate (venit anual) si 64 de persoane care se incadreazã in criteriile de selectie (varsta cuprinsã intre 53 si 60 ani). Din cei 67 de pensionari de invaliditate, un numãr de 66 au fost verificati la domiciliu, deoarece din informatiile furnizate de Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui a rezultat cã o persoanã figura ca fiind decedatã. În urma vizitelor efectuate de inspectorii de muncã, au fost identificate douã persoane incadrate in gradul II de invaliditate asupra cãrora existã suspiciunea de incadrare necorespunzatoare. Pentru cele douã persoane s-a propus reexpertizare. Anul trecut, 7.847 persoane au trecut prin fata comisiilor de expertizã medicalã. Este vorba despre pensionari de boalã care s-au prezentat la comisii pentru revizuirile medicale la termen sau pentru solicitarea de incadrare in grad de invaliditate si persoane care solicitã pentru prima oarã pensie de invaliditate. Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor care si-au pierdut total sau cel putin jumãtate din capacitatea de muncã, din cauza accidentelor de muncã si bolilor profesionale. În judetul Vaslui sunt aproape 11.000 de pensionari de invaliditate.