Senatorul ALDE Ion Hadârcã – pretiosul inutil al politicii vasluiene

‘Exprimatã in termeni mythopoetici, bine cunoscuta sintagmã ‘Romania profundã’ intruneste, in fond, conotatii admirative, istorice si arhetipale ale tãrii noastre. As vrea sã mã refer astãzi la conotatiile moderne ale Romaniei profunde. Preocuparea mea este Romania profundã, in intelegerea-i spatial-kilometricã, in profunzimea mãsuratã cu pasii copiilor care strãbat verste de rapi si noroi, pentru a ajunge la scoalã sau a se intoarce de la scoalã la casele lor. Este Romania profundã a zonelor noastre incã defavorizate, a satelor, cãtunelor si caselor depãrtate de centrele urbane si de cãile de comunicare. Este Romania profundã din Zgura, Arsura, Fundul Vãii, Oprisita, ori Silistea din stefanianul tinut al Vasluiului. Este Romania profundã a copiilor care se nasc acolo si cãrora Romania de suprafatã trebuie sã le asigure aceleasi conditii de viatã, de sãnãtate si de educatie ca si celor din orase.’ Citatul de mai sus ii apartine lui Ion Hadarcã, de un an si cateva luni senator ALDE de Vaslui, poet, traducãtor si un important om politic in Republica Moldova, in ultimele decenii. Acum, ne-am pricopsit noi cu el. Poate n-a mai incãput acolo, poate a rezolvat toate problemele si si-a propus sã facã acelasi lucru si aici… nu stiu, cert e cã si-a lipit particula ‘de Vaslui’ de calitatea de senator, asa cã e… al nostru, nu? În acest caz, sã vedem cu ce ne-am pricopsit. Dacã n-ati inteles prea multe din deja citatul ‘laudatio’ adresat ‘Romaniei profunde’, sã clarificãm a la Vaslui: senatorul Ion Hadarcã salutã Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 50 de unitãti de invãtãmant preuniversitar de stat, transpus in Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 92/2017, publicatã in Monitorul Oficial la 8 decembrie 2017 si intratã recent pe agenda comisiilor din Senat. E rãu cã a fãcut-o? În niciun caz. Putea sã o facã altfel? Cu sigurantã. Putea, spre exemplu, sã o facã pe intelesul nu al beneficiarilor programului – copii aflati in curs de instruire, care nu stiu, spre exemplu, cã termenul ‘mythopoetic’ nu existã in limba romanã (conceptul ‘mito-poetic’, da!) -, ci pe intelesul pãrintilor acestora, oameni cu grade de instruire variate, dar in niciun caz prosti. Fiindcã existã o micã posibilitate ca senatorul Ion Hadarcã, de la inãltimea pretiozitãtilor inutile pe care le debiteazã cu nonsalantã, sã ne creadã prosti. Citatul pus ca un mot sclipicios textului de fatã este un exemplu tipic de exprimare pretioasã. De regulã, la o astfel de exprimare recurge cel care vrea sã parã mai interesant decat este in realitate sau sã-si ascundã lipsa de pregãtire. Din fericire, a doua nu este valabilã in cazul de fatã. Deci, domnul senator a vrut sã fie mai interesant… Avand in vedere stilul pompos, cred cã a reusit exact contrariul: pedanteria si artificialitatea l-au fãcut, instant, nu doar nesuferit, ci si de necitit (deci neinteresant), anuland mesajul altminteri pozitiv pe care dorea sã il transmitã. Bãi, daù ce rãu esti! – o sã spuneti. Asa o fi vorbind/gandind senatorul Hadarcã, raportandu-se ‘spatial-kilometric’ la… ‘arhetipuri’. Cat de caraghios! Sau, poate, senatorul moldovean si-a propus sã ne invete un pic de limbã romanã! Demers ratat, mãcar din perspectiva ‘cãilor de comunicare’ alese. Corect, in contextul descris in citat, ar fi fost ‘cãi de comunicatii’. Ar fi destule de spus despre ‘faulturile’ nãscute de stilul bombastic al senatorului Ion Hadarcã, dar cititorii curiosi au la indemanã textul sursã. Ar fi pãcat sã le rãpim plãcerea lecturii. Nu inchei acest text fãrã a remarca un afront – probabil involuntar (sau… cine stie?) – adus nouã, tuturor. Senatorul Ion Hadarcã ne dã si o micã lectie nu doar de constitutionalism, ci si de europenism. Pentru cã, spune domnia sa, ‘Este o obligatie definitã de Constitutie si de criteriile asumate prin actul de aderare la Uniunea Europeanã.’ Constatãm cã tare-i mai place senatorului Hadarcã in ‘uniune’, nu conteazã in care! Spunem asta pentru cã, in urmã cu niste ani, senatorul ALDE de astãzi scria – probabil cu aceleasi ‘conotatii admirative, istorice si arhetipale’ – urmãtoarele randuri gretoase: ‘Patria mea, Uniunea Sovieticã, este leagãnul de pace, oblãduit cu cel mai mare cumpãt si intelepciune insutitã. Zic insutit, fiindcã deasupra-i vegheazã sfatul omenos a o sutã de popoare.’ De dragul exercitiului, inlocuiti in citatul de mai sus termenul ‘Sovieticã’ (in care struto-cãmila ‘spatialkilometricã ‘ poate mai avea vreo noimã) cu ‘Europeanã’. E actual. E profund. E… mythopoetic, nu-i asa? Voi reveni.