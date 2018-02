Scolarii ar putea primi si fructele din Programul pentru Scoli

marți, februarie 13, 2018, 3:00

Din semestrul II al acestui an scolar, cei circa 50.000 de elevi vasluieni de la ciclul prescolar la cei de gimnaziu ar putea beneficia, în sfârsit, si de fructele sau legumele acordate gratuit în cadrul Programului pentru Scoli al României. Abia zilele trecute, la cinci luni de la aprobarea acestui program de cître Guvern, oficialii au aprobat documentatia de atribuire a contractelor cadru în vederea achizitiei produselor. La începutul lunii februarie, APIA a fîcut si plata ajutorului financiar pentru distributia de fructe, legume si lapte în scoli, Vasluiul primind în total, pentru semestrul II al acestui an scolar, 6,861 milioane de lei.

În luna septembrie 2017, Guvernul Romaniei adopta hotãrarea privind aprobarea Programului pentru Scoli al Romaniei in perioada 2017 – 2020, alocand si resursele financiare in vederea distributiei gratuite cãtre elevi de produse de panificatie, produse lactate si fructe sau legume. Dacã in ceea ce priveste ‘Cornul si Laptele’ nu au fost probleme, licitatiile pentru achizitia acestor produse fiind derulate incã din luna mai a anului trecut, alta este situatia fructelor si legumelor ce ar fi trebuit distribuite de douã ori pe sãptãmanã, respectiv in 86 de zile pe parcursul anului scolar. Acestea nu au ajuns nici acum la elevi, la 5 luni de la debutul scolii, pentru cã nu au fost aprobate si publicate normele metodo logice ale HG nr. 640/2017. Abia zilele trecute, prin Ordin comun al ministrului Agriculturii si al presedintelui Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, a fost aprobatã documentatia de atribuire a contractelor cadru in vederea achizitiei acestor produse. Practic, abia de acum Consiliul Judetean poate incepe procedura de achizitie a fructelor si legumelor, acestea urmand sã ajungã la elevi, probabil in cea de-a doua parte a semestrului II. De Programul pentru Scoli al Romaniei beneficiazã in acest an scolar circa 11 mii de copii din ciclul prescolar, 21 de mii de elevi in ciclul primar si peste 17 mii de elevi de gimnaziu, cati sunt cuprinsi in planul de scolarizare al judetului Vaslui. Respectivul Ordin vine si cu modificãri ale Programului, in sensul cã, obligatoriu, elevilor li se vor distribui 2 portii de lapte si o portie de produse lactate pe sãptãmanã, obligativitate care nu era cuprinsã in Programul initial. Conducerea CJ Vaslui a declarat cã, panã la expirarea contractelor afate in derulare, elevii vor primi, ca si panã acum, aceleasi produse, respectiv, pe langã laptele de consum fãrã adaos de lapte praf, iaurt, sana sau lapte acru. Pentru semestrul II al acestui an scolar, CJ Vaslui a primit de la APIA, la inceputul acestei luni, sumele aferente sustinerii acestui program, respectiv 6,861 milioane lei, bani care se vor regãsi in bugetul pe 2018 al institutiei. Din aceastã sumã, circa un sfert sunt destinati implementãrii de mãsuri educative cu privire la importanta consumului, de cãtre copii, de produse lactate naturale, fructe si legume proaspete. Între aceste mãsuri se numãrã organizarea de zile ori concursuri tematice, ocazie cu care se pot organiza chiar si degustãri de astfel de produse, dar si vizite ale elevilor la plantatii pomicole sau legumicole, ori la unitãti de producere ori procesare a laptelui.