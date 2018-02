Scoala vasluianã, încotro?

marți, februarie 20, 2018, 3:00

Învãtãmântul vasluian are perspective sumbre în ceea ce priveste numãrul elevilor de vârstã scolarã. Într-un singur an, 2017 – 2018, au fost desfiintate, din lipsa efectivelor minime de elevi, 6 grãdinite si 11 scoli primare, iar pentru anul scolar viitor, numãrul unitãtilor ce vor fi desfiintate, 24, din care 12 grãdinite, va reprezenta recordul ultimilor zece ani! Un alt record negativ îl constituie numãrul mare de clase cu predare simultanã propuse pentru anul scolar urmãtor: 446 clase, fatã de doar 295 clase, în acest an!

Conform unei situatii prezentate de conducerea ISJ Vaslui, dacã in 2012, in scolile vasluiene erau inscrisi aproape 79 mii de elevi si prescolari, in anul scolar 2017 – 2018, numãrul acestora este mai mic cu circa 12.500, iar declinul numeric continuã de la an la an. În aceastã perioadã, din lipsã de copii, au fost inchise definitiv nu mai putin de 28 de scoli si 16 grãdinite, alte 18 grãdinite si o scoalã primarã fiind inchise temporar si redeschise atunci cand au fost destui copii. În anul scolar 2016-2017, reteaua scolarã a judetului Vaslui a fost constituitã din 153 unitãti cu personalitate juridicã, fiind cuprinsi in invãtãmantul de masã un total de 68.225 elevi. Dacã situatia pãrea gravã, anul scolar 2017 – 2018 a debutat cu desfiintarea a 6 grãdinite si 11 scoli primare in mediul rural, din lipsa efectivelor minime de copii la grupã, fiind reinfiintate doar douã grãdinite, cele de la Cursesti Deal, comuna Pungesti si Morãreni, comuna Alexandru Vlahutã. Numãrul elevilor cuprinsi in planul de scolarizare in acest an trece putin de 66.000 de elevi, care invatã in 3.252 de clase. Din cauza demografiei negative, situatia, in loc de a se normaliza, se va inrãutãti in anul scolar viitor, 2018 – 2019, cand, la nivel de judet, sunt propuse a fi inchise alte 12 grãdinite si 12 scoli, din cauza lipsei efectivelor de copii. De asemenea, douã unitãti scolare din municipiile Vaslui si Barlad isi vor pierde pierdut personalitatea juridicã, iar alte douã vor fi transformate din scoalã gimnazialã in scoalã primarã, iar o grãdinitã a trecut la program prelungit. Mai grav, va creste numãrul copiilor care, din cauza efectivelor reduse din fiecare clasã, vor fi nevoiti sã invete in regim simultan. Conform raportului ISJ prezentat la inceputul acestui an scolar, in 76 unitãti scolare activau simultan 4 clase, in 51 de scoli – simultan 3 clase; in 135 de unitãti activau simultan 2 clase, iar in douã unitãti, numãrul de clase care activau simultan era de nu mai putin de 5! A fost nevoie de clase cu predare simultanã si la nivel gimnazial, in 31 de cazuri. ßTot ca o consecintã a scãderii efectivelor de elevi, pentru anul scolar 2018-2019, la nivelul judetului Vaslui sunt propuse la invãtãmantul primar un numãr de 393 de clase in regim simultan, din totalul de 1.072 de clase. La invãtãmantul gimnazial s-au propus un numãr de 53 de clase in regim simultan din totalul de 818 clase’, a precizat Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui. Cat priveste speranta ca o parte dintre vasluienii plecati in strãinãtate sã revinã pe meleagurile natale iar copiii lor sã urmeze cursurile in unitãtile de invãtãmant din zonã, aceasta ete contrazisã de statistici. Dacã in anul scolar 2013-2014 s-au reintors 151 elevi, in anul scolar 2014-2015, 131 elevi, in anul scolar 2015- 2016, 91 elevi, numãrul elevilor reintorsi in sistemul de invatãmant vasluian in anul scolar 2016-2017 este de doar 70! Mult prea putin chiar si fatã de numãrul celor care, in aceeasi perioadã, au ales sã-si urmeze pãrintii plecati in cãutarea unei vieti mai bune!