Sansã pentru intrarea în legalitate a caselor ridicate fãrã autorizatie

luni, februarie 19, 2018, 3:00

Sutele de case din judetul Vaslui construite fãrã autorizatie de construire pot intra în legalitate. De anul trecut, pânã în iulie 2019, este în vigoare Legea 186/2017, care permite proprietarilor de case sã scoatã terenurile extravilane din circuitul agricol, în urma plãtii unei taxe privind clasa de calitate a solului. Dupã trecerea terenului agricol în intravilan, beneficiarul poate merge la primãrie pentru a solicita autorizatia de construire.

Vasluienii care si-au construit case pe terenurile agricole extravilane din preajma localitãtilor au parte de o veste bunã. Anul trecut, a fost adoptat un act normativ care le permite sã intre in legalitate, prin scoarea terenurile pe care sunt ridicate locuintele din circuitul agricol. Potrivit Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, construirea caselor in extravilanul localitãtilor este interzisã. Cu toate acestea, in ultimii 27 de ani, atat la nivel national, cat si in judetul Vaslui, s-au ridicat foarte multe case pe terenurile extravilane, fãrã autorizatii de construire. Fenomenul este mai amplu in zonele rurale, unde, in fiecare sat, s-au ridicat zeci de locuinte fãrã autorizatie de la autoritãtile locale. Anul trecut, a fost adoptatã Legea nr. 186 care modificã legea fondului funciar si permite proprietarilor de case sã intre in legalitate. Terenurile in extravilan pe care sunt constructii fãrã aprobare pot fi scoase din circuitul agricol si, ulterior, se poate merge la primãrii pentru obtinerea autorizatiei. Potrivit actului normativ, pentru terenurile agricole situate in extravilanul UAT-urilor, pe care sunt amplasate constructii de orice fel, edificate inainte de intrarea in vigoare a Legii nr. 186/2017, fãrã aprobare de scoatere din circuitul agricol a acestor terenuri, se poate solicita scoaterea din circuitul agricol. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, a spus cã a transmis tuturor unitãtilor administrativteritoriale o circularã prin care solicitã identificarea cetãtenilor care detin astfel de case. Toate aceste persoane trebuie sã meargã la DAJ pentru a formula cereri de scoatere a terenurilor din circuitul agricol si intrarea in legalitate. ‘Pentru scoaterea respectivelor terenuri din circuitul agricol, trebuie sã fie achitatã o taxã pentru clasa de fertilitate a terenurilor. Solicitantii trebuie sã comande un studiu pedologic, in urma cãruia sã se stabileascã clasa de calitate a terenului pe care au construit casa. În functie de clasa de calitate a terenurilor, se achitã o anumitã taxã. Cetãtenii au la dispozitie doi ani pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol. Este vorba despre perioada iulie 2017iulie 2019’, a spus Gigel Crudu. Astfel, pentru terenul cu clasa I de calitate, taxa este de 4 lei/mp, pentru clasa a II-a, taxa este de 3,5 lei/mp, pentru clasa a III-a, taxa este de 3 lei/mp, pentru clasa a IV-a, taxa este de 2,5 lei/mp, iar pentru clasa a V-a de calitate, taxa este in cuantum de 2 lei/mp. De asemenea, titularii obiectivelor de investitii sau de productii amplasate pe terenurile agricole si forestiere sunt obligati sã ia mãsuri prealabile executãrii constructiei obiectivelor, de decopertare a stratului de sol fertil de pe suprafetele amplasamentelor aprobate, pe care sã-l depoziteze si sã-l niveleze pe terenuri neproductive sau slab productive. Terenurile neproductive vor fi indicate de organele agricole sau silvice in vederea punerii in valoare sau a ameliorãrii acestora. Nedecopertarea stratului fertil de sol de cãtre beneficiarii investitiei constituie contraventie si se sanctioneazã, in cazul sãvarsirii de cãtre persoane fizice, cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei, iar in cazul persoanelor juridice, cu amendã de la 20.000 lei la 40.000 lei.