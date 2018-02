Salvati Copiii: Raportãrile de continut pornografic infantil pe internet înregistrate la esc_ABUZ, duble în 2017 fatã de 2016

miercuri, februarie 7, 2018, 3:00

Raportãrile de imagini pe internet cu continut pornografic infantil înregistrate la linia esc_ABUZ, sustinutã de Salvati Copiii în cadrul proiectului „Ora de Net”, s-a dublat în anul 2017, fatã de 2016, potrivit unor date prezentate de organizatie, cu ocazia Zilei Sigurantei pe Internet.

În 2017, dintre cele 2.602 de cazuri raportate in total, 1.602 se referã la continut pornografic infantil. În anul 2016, s-au inregistrat 1.887, dintre care 857 au fost identificate cu continut pornografic infantil. ‘Astãzi (ieri, n.r.) marcãm, alãturi de alte tãri, Ziua Internationalã a Sigurantei pe Internet care are ca scop aducerea in atentia opiniei publice a importantei educatiei pentru copii si pentru pãrintii lor in a folosi in sigurantã si cat mai util posibil internetul. (…) E un subiect care creste gradul de alarmã in Romania, pentru cã a crescut numãrul de raportãri referitoare la continutul privind pornografia infantilã, a crescut numãrul de copii care cad victimã acestor abuzuri in mediul online’, a afirmat Gabriela Alexandrescu, presedintele executiv al organizatiei Salvati Copiii, in cadrul conferintei ßProvocãri in utilizarea Internetului de cãtre copii: Imagini cu abuz sexual asupra copiilor si date personale neprotejate’. Potrivit Salvati Copiii, in 2017, 91% dintre victime sunt de gen feminin, fatã de 57% in 2016, iar in ceea ce priveste varsta 15% reprezintã rapoarte despre copii cu varsta de panã in cinci ani, 70%intre 6 si 10 ani, 14%intre 11 si 15 ani, iar un procent cu varsta peste 16 ani. Cãtãlin-Petricã Aramã, director general al Centrului National de Rãspuns la Incidente de Securitate Ciberneticã, a precizat cã in 2017 la nivelul institutiei au fost procesate aproximativ 136 de milioane de alerte, nu toate intrand, insã, sub incidenta abuzurilor sau agresiunilor fatã de minori. ßCentrul este punctul national de contact pentru tot ceea ce inseamnã alerte sau incidente de naturã ciberneticã. Nu sunt putine aceste incidente, vorbim de un numãr de aproximativ 136 de milioane de alerte procesate anul trecut, vorbim de un numãr de aproape 110 milioane de alerte procesate in anul 2016. Desigur, nu toate aceste alerte sunt sub incidenta abuzurilor sau agresiunilor adresate minorilor, dar (…) eu cred cã numãrul este relevant, pentru cresterea an de an, substantialã, a acestor cazuri. Noi avem capacitatea sã procesãm toate aceste alerte, le analizãm si, de cele mai multe ori, intervenim, anuntãm pe cei care au astfel de vulnerabilitãti’, a declarat Aramã. Comisarul-sef Matei Marian, director adjunct al Directiei de Combatere a Criminalitãtii Organizate din IGPR, a amintit cã Politia Romanã are in atributii prevenirea si combaterea pornografiei infantile prin sisteme informatice, existand in acest sens structuri specializate care sunt implicate in activitãti de prevenire si constientizare a pericolelor si riscurilor la care sunt supusi minorii in mediul online, cat si structuri specializate in combaterea infractionalitãtii din sfera criminalitãtii informatice, inclusiv a cazurilor de exploatare sexualã a minorilor in mediul online. La eveniment au mai participat reprezentanti ai Ministerului Comunicatiilor si Societãtii Informationale, Autoritãtii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie, Ambasadei Marii Britanii in Romania, International Centre for Missing&Exploited Children. Acestia au oferit detalii procedurale si statistici privind modul de lucru si de interventie in cazuri de abuz sexual asupra copiilor, iar avocati specializati au prezentat implicatiile legale ale noului Regulament European privind Datele Personale asupra copiilor, incepand cu luna mai 2018. Legislatia va conditiona accesul copiilor sub 16 ani la website-uri de obtinerea unui acord parental prealabil.