Sãli de asteptare separate pentru victimele infractiunilor în toate instantele de judecatã

miercuri, februarie 21, 2018, 3:00

Senatul a adoptat un proiect de lege al Guvernului potrivit cãruia, începând cu 1 ianuarie 2019, toate sediile instantelor de judecatã vor fi dotate cu sãli de asteptare separate pentru victimele infractiunilor.

Proiectul de lege are obiect de reglementare instituirea unor mãsuri de protectie a victimelor infractiunilor prin transpunerea unor dispozitii ale Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitãtii. Senatul a prelungit printr-un amendament cu 5 luni (de la 1 ianuarie 2018 – forma Guvernului, la 1 iunie 2018) data panã la care sediile nou construite ale instantelor de judecatã vor fi dotate cu sãli de asteptare separate pentru victimele infractiunilor. Un alt amendament adoptat de Comisia juridicã prevede aceeasi cerintã si pentru celelalte sedii ale instantelor de judecatã incepand cu 1 ianuarie 2019. Articolul referitor la mediere, care se aplica numai pentru infractiuni in care retragerea plangerii prealabile sau impãcarea pãrtilor inlãtura rãspunderea penalã in cazul recunoasterii faptei de cãtre autor in fata organelor judiciare sau in fata mediatorului a fost eliminat de Senat din proiectul de lege al Guvernului . ßÎn cauzele penale in care medierea este posibilã, aceasta trebuie sã se desfãsoare astfel incat victima sã nu se gãseascã in contact cu fãptuitorul, cu exceptia cazului in care pãrtile isi exprimã acordul la incheierea contractului de mediere’, se mai aratã in proiectul de lege modificat de Senat. Actul normativ a fost adoptat cu unanimitate de voturi si va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor, for decizional in acest caz.