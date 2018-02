Sã ai canalizare, dar sã n-ai apã, sã ai strãzi, dar sã nu le poti repara

miercuri, februarie 21, 2018, 3:00

Cine si ce interese au fost în spatele deciziei fostelor conduceri ale Bârladului ca mii de familii din cartierele Munteni si Podeni sã fie tinute, zeci de ani, ca în Evul Mediu? Iatã întrebarea care se naste dupã o descoperire „epocalã” a actualei administratii. Aceasta a constatat cu stupoare cã aproape nicio stradã din cartierele mentionate nu a fost vreodatã intabulatã si, mai mult, doar douã strãzi din câteva zeci figureazã în documente ca fiind racordate legal la reteaua de apã potabilã.

Preocupati in aceste zile cu stadiul proiectului de canalizare menajerã si pluvialã in cartierele Munteni si Podeni, responsabilii din Primãria Barlad au constatat cã, pe mãsurã ce investitia avanseazã, sunt necesare alte si alte documente. Ce-i drept, in domeniul inta – bu lãrilor, legislatia s-a modificat recent, asa cã, dacã beneficiarul proiectului ar vrea sã asfalteze cu bani europeni toate strãzile pe care in aceste zile se lucreazã la canalizare, descoperã cã nu poate. Cel putin, panã ce nu prezintã obligatoriile extrase de carte funciarã pentru fiecare trotuar, stradã si strãdutã in parte. Acte despre a cãror procurare nu s-a interesat nimeni panã acum, pentru simplul motiv cã legea nu le-a cerut imperativ. ßÎn 2017, s-a inceput intabularea partialã a unui numãr de strãzi, iar anul acesta va continua, intrucat sunt prevãzute sume in buget cu aceastã destinatie. Problema este cã, panã ce nu finalizãm acest proces, in special pe strãzile care ne intereseazã sã le prindem la diferite lucrãri de refacere sau asfaltare, nici nu ne putem gandi la atragerea de fonduri europene cu aceastã destinatie…’, spuneau, la inceputul acestui an, responsabilii Directiei Tehnice din cadrul Primãriei Barlad.

Canalizare, da, dar ce deversam în ea?

Prezent, panã acum, de zeci de ori in cartierele Munteni si Podeni pentru a lua contact cu stadiul lucrãrilor de canalizare, primarul Dumitru Boros a avut parte de o surprizã total neplãcutã. Abordat de oamenii de acolo – care s-au arãtat multumiti de investitia pe care nu au crezut-o vreodatã realizatã -, foarte multi i s-au plans cã incã mai trãiesc precum locuitorii de la sate, in timp ce plãtesc taxe si impozite de oras. ßÎn anul 2018, noi incã mai cãrãm apã cu gãletile si bidoanele de la pompe, iar dacã avem cate un petec de grãdinã cu legume, udãm de prin bãlti sau de la vecini. Nu toti am avut bani sã ne racordãm la retea, pentru cã e foarte scump. Si acum, dacã avem canalizare, ce deversãm in ea? Sperãm si noi cã poate va veni apa si pe strada noastrã’, i-au spus unii oamenii primarului. Iar spusele oamenilor s-au confirmat imediat ce Boros a cerut o situatie cu strãzile din cele douã cartiere racordate la reteaua de apã potabilã a orasului. Rãspunsul primit si fãcut public, zilele trecute, de edilul-sef nu mai are nevoie de niciun comentariu. ßAm rãmas surprins sã aflu cã, de fapt, doar douã strãzi (Alexandru Ioan Cuza si Alexandru Vlahutã, principalele artere din cele douã cartiere, n.r.) sunt racordate la reteaua de apã. În rest, fiecare cetãtean si-a fãcut, in timp, cum a putut, propriile lucrãri si au tras apã de la unul la altul, si tot asa… S-a ajuns acum la o retea, nu as spune haoticã neaparat, pentru cã nu este chiar asa, ci mai degrabã intortocheatã. Acum, restul strãzilor neracordate vor intra in acel proiect mare, al Aquavas Vaslui, despre care am primit asigurãri ferme cã va demara in primãvara sau vara acestui an. La fel cum am fost asigurati cã Barladul, ca si Vasluiul si Husul, va incheia separat propriul contract pentru aceste lucrãri’, a spus primarul Dumitru Boros.