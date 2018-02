Rezolvarea petitiilor, o prioritate pentru Casa de Pensii Vaslui

miercuri, februarie 28, 2018, 3:00

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, la Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui s-a inscris in audiente un numãr de 1.563 persoane. Bogdan Isabel, directorul CJP Vaslui, spune cã problemele semnalate de cetãteni constituie o prioritate pentru institutia pe care o conduce. ‘Orice informare primitã din partea contribuabililor este tratatã cu maximã responsabilitate si se fac eforturi atat pentru identificarea sursei generatoare de nemultumiri, cat si pentru inlãturarea sau diminuarea acestora. Se intocmesc si transmit Casei Nationale de Pensii Publice adrese prin care se solicitã clarificãri sau puncte de vedere cu privire la situatiile noi apãrute pentru care existã divergente de opinii in rezolvarea acestora sau dacã legislatia este interpretabilã’, a precizat Bogdan Isabel. Astfel, toate modificãrile legislative, precum si notele transmise de directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Pensii se comunicã in cel mai scurt timp compartimentelor de specialitate ale CJP din Vaslui si Barlad. ßToti functionarii publici implicati iau la cunostintã prin semnãturã fiecare modificare in vederea aplicãrii unitare a noilor prevederi legale. Atunci cand intervine o modificare legislativã, noi formulãm adrese in vederea clarificãrii diferitelor aspecte’, a mai spus Bogdan Isabel. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, numãrul mediu al pensionarilor de asigurãri sociale de stat in trimestrul al II-lea din anul 2017 a fost de 81.727 persoane. Pensia medie lunarã a pensionarilor de asigurãri sociale de stat din judetul vaslui a fost in trimestrul al II-lea 2017 de 818 lei, in crestere cu circa 5% fatã de aceeasi perioadã din anul precedent (778 lei).