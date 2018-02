REVENIREA BASARABIEI LA VATRA STRÃMOSEASCÃ

miercuri, februarie 7, 2018, 3:00

Contextul Rusesc

În 1917, Imperiul Tarist isi trãia ultimele zile. Cel mai important stat al slavilor de rãsãrit avea origini germanice ca organizare; vikingii de la rãsãrit, numiti varegi, organizaserã primele forme statale ale slavilor la Novgorod si, in primul rand, la Kiev. Unele dintre triburile varege, originare din sudul Suediei de astãzi, se numea Ross, de aici denumirea de rusi. Dupã prãbusirea primelor cnezate, inclusiv cel mare, al Kievului, au urmat 250 de ani de stãpanire tãtãreascã asupra rusilor, care, odatã deveniti independenti, siau asumat rolul deosebit de conducãtori ai ortodoxiei, preluand, astfel, rolul istoric al Bizantului. Este ciudat cã, dupã 250 de ani de stãpanire strãinã, nu trece mult timp si, la mai putin de un secol, rusii devin, la randul lor, stãpanitori ai altor popoare. Circumstantele geografice le-au favorizat acest statut deoarece pe Volga, in Urali si peste acesti munti se gãseau mai multe popoare de origine fino-ugricã sau mongolã, aflate pe o treaptã inferioarã de dezvoltare. Nici rusii nu erau mult mai inaintati, dar, conform unui vechi proverb – ‘În tara orbilor, chiorul este impãrat’ -, au reusit sã ii supunã pe ceilalti si, tot cum spune un proverb – ‘Pofta vine mancand’ -, treptat, au inceput sã supunã puterilor si alte neamuri. Forta lor agresivã a sporit dupã reformele lui Petru cel Mare, care le-a dat un lustru exterior de europenism, dar, in esentã, au rãmas aceiasi prãdãtori ca si vechii lor stãpani, tãtarii. Astfel, sau extins nu numai in Asia, ci si in Europa, incluzand in Imperiul lor, de data aceasta, si populatii superioare ca dezvoltare culturalã si economicã, de exemplu finlandezii, popoarele baltice, polonezii. În aceastã veritabilã ‘inchisoare a popoarelor’, cum a fost, pe bunã dreptate, definit Imperiul Rus (este vorba de peste 100 de popoare si semintii), au fost inclusi, dupã 1812, si romanii dintre Prut si Nistru, respectiv o parte dintre moldoveni. Poetul ucrainean Taras Sevchenko, referindu-se la multimea de neamuri aflatã sub cizma ruseascã, spunea in versurile sale: ‘De la moldovean panã la finlandez, toti tac in limbile lor’. Este o ilustrare plasticã a realitãtii dureroase privind procesul de deznationalizare practicat de rusi asupra tuturor pe care reusiserã sa ii supunã politic. În 1914, Rusia se implicã in primul rãzboi mondial, iar pe front suferã succesive victorii, dar si mai mult infrangeri. Armata sa era cea mai numeroasã, dar si cea mai slabã din punct de vedere al calitãtilor militare. Cu exceptia formatiunilor de cazaci si a altor cateva trupe de elitã, armata taristã era o masã amorfã de milioane de soldati de nenumãrate nationalitãti, prost inarmati si instruiti. Cu toatã cruzimea superiorilor, soldatii prezentau numeroase cazuri de indisciplinã, datorate, in primul rand, lipsei de convingere privind necesitatea participãrii lor la razboi. Probleme erau si la conducerea statului. Tarul Nicolai al II-lea (foto dreapta) era o fire slabã si sovãitoare. Tarina, de origine germanã, avea mult mai multã vointã si nu si-a uitat niciodatã originea. Sã mai amintim si influenta nefastã a calugãrului Rasputin, acest misterios individ, un analfabet, care a reusit sã facã tot ce si-a dorit la curtea imperialã consideratã cea mai strãlucitã din Europa. Asasinarea sa nu a pus capãt nemultumirilor create in jurul rolului pe care l-a avut la curtea imperialã. Cele de mai sus au determinat, intre altele, o opozitie care, desi extrem de diversificatã, devenea de la zi la zi tot mai puternicã. Dupã miscãrile revolutionare din 1905, cei care doreau transformarea Rusiei intr-un stat modern se grupaserã, deja, in cateva miscãri politice. Influenta lor asupra maselor nu era prea puternicã, din cauza slabei puteri de penetrare intr-un popor lipsit de binefacerile culturii. În Rusia existau discrepante uriase intre pãtura superioarã, instruitã, si restul populatiei. Sã dãm un singur exemplu: in timp ce in Rusia scriau cei mai mari prozatori pe care i-a avut panã acum, Dostoievski si Tolstoi, totodatã, Rusia prezenta cel mai mare procent de analfabeti din Europa. Rãzboiul, cu suferintele si lipsurile pe care le-a produs, a determinat o stare generalã de nemultumire care a ajuns, in timp, la cele mai inalte cote. De aici, forta din ce in ce mai mare a opozantilor regimului si aderarea tot mai numeroasã la partidele care doreau transformarea tãrii. Constantin Kiritescu a urmãrit procesul revolutionar din Rusia asa cum l-a perceput in timpul sãu, subliniind influenta nefastã asupra capacitãtii militare, mai intãi, apoi degringolada statului rus cu urmãri negative, dar si cu aspecte pozitive, in sensul eliberãrii unor popoare, inclusiv ale eliberãrii romanilor dintre Prut si Nistru. În legãturã cu colaborarea militarã, Constantin Kiritescu face un portret valabil si pentru ceilalti rusi: ‘Soldatul rus era, in marea lui majoritate, mujicul in uniformã. Lipsit de culturã, tinut de secularul regim autocrat, departe de orice intelegere politicã si de participare la treburile obstesti, el nu avea notiuni clare despre fundamentele vietii sociale si cetãtenesti: patrie, solidaritate nationalã; nu era insufletit nici de ura impotriva dusmanului, nici de cãldura unui ideal’. (Kiritescu, op. cit., 106) Pe acest teren, material si psihologic, are loc revolutia din februarie, cand tarul este silit sã abdice, iar conducerea tãrii este preluatã de reprezentanti ai poporului, avand, insã, conceptii diferentiate. În desfãsurarea evenimentelor pot fi distinse trei etape, determinate de ideologiile la care apartineau cei ajunsi la conducere. Mai intai, exista o aripã burghezã, condusã de Miliu Kov si Guci Kov. Una social-democratã, reprezentatã, in primul rand, de Kerenski, devenit conducãtor al statului, si cea consideratã comunistã, desi nu purta acest nume atunci, si care a ajuns sã conducã statul in frunte cu Lenin (foto stanga) si Trotski (Bronstein). Sã ne oprim asupra acestor doi conducãtori. Lenin, de fapt Ulianov, are o origine etnicã ciudatã. Mama sa, invãtãtoare, era de dublã origine (germanã si evreiascã), iar tatãl sãu, revizor scolar, era tot de origine dublã: rus si calmuc. Lenin era deosebit de inteligent, a studiat deosebit de mult, dar in acelasi timp era viclean si lipsit de scrupule. În timpul rãzboiului, s-a aflat in Elvetia si promova idei privind incheierea unei pãci in Europa, incheierea cat mai rapidã a ostilitãtilor. Guvernul Kerenski, aflat la conducerea Rusiei, se angajase sã continue rãzboiul cu Germania si aliatii sãi panã la victoria finalã, respectand toate tratatele incheiate de guvernul tarist. Pozitia aceasta, insã, era in contradictie cu dorinta celor mai multi dintre soldati si cu dorinta populatiei in general, care se sãturase de un rãzboi ale cãrui rosturi nu le pricepea. Partidele mai importante din acea perioadã erau cel constitutional-democrat (cadetii), care reprezenta burghezia (de dreapta), stanga fiind reprezentatã de socialistii revolutionari (eserii) si de socialdemocrat i. Acestia erau divizati in mensevici si bolsevici, cei din urmã fiind o adevãratã extremã revolutionarã si condusi de Lenin. Între acesta si serviciile secrete germane au existat intelegeri secrete in urma cãrora Lenin ajunge la Petrograd, cum se numea, pe atunci, orasul devenit Leningrad in timpul Uniunii Sovietice, revenit astãzi la denumirea originalã de Sankt- Petersburg. Aceasta s-a intamplat deoarece germanii stiau cã Lenin, odatã ajuns la putere, va scoate Rusia din rãzboi si, astfel, ei isi vor elibera frontul de rãsãrit. Trecem peste evenimentele care i-au adus pe Lenin si pe bolsevici la putere si ne oprim asupra celor trei lozinci pe baza cãrora el a reusit sã-si atragã masele dupã lovitura de stat de la 25 octombrie 1917 (7 noiembrie) – pace (mir), pãmant (zeblea), libertate (svoboda). Pentru moment, toti cei de pe cuprinsul fostului Imperiu Tarist au fost entuziasmati, urmãrile lozincilor au fost, insã, cu totul altele. Soldatii, inclusiv cei de pe frontul romanesc, si-au pãrãsit pozitiile, si-au arestat si impuscat ofiterii, au plecat spre case intr-o atmosferã de anarhie, provocand mari dezordini peste tot pe unde mergeau. Erau bucurosi de pace, fãrã sã stie cã va urma imediat rãzboiul civil, cã rusii se vor bate intre ei panã prin 1992, in timp ce in Europa rãzboiul a incetat in 1918. Lozinca privind pãmantul a fost la inceput valabilã, s-au impãrtit mosiile, dar pe urmã a venit colectivizarea si tãranilor li s-a luat tot, inclusiv pãmantul pe care-l aveau inainte, iar libertatea a devenit asuprire din partea statului – cateva popoare au reusit sã se elibereze, dar restul au rãmas sub o ocupatie si mai durã decat cea taristã. Toate aceste evenimente au avut repercusiuni directe asupra romanilor, in general, si asupra Basarabiei. Prin incheierea pãcii de la Brest-Litovsk, dintre Rusia si Germania, prin care nemtilor li se ceda, printre altele, vestul Ucrainei, Romania a devenit, practic, incercuitã de inamic si a trebuit sã incheie o pace umilitoare. În final, insã, iesirea Rusiei din rãzboi a insemnat indeplinirea plenarã a idealului national, care nu se contura in momentul intrãrii Romaniei in rãzboi, cand Imperiul Tarist era parte componentã a Antantei. Am trecut in revistã toate aceste evenimente deoarece fiecare dintre ele a avut urmãri asupra evolutiei Basarabiei. Despre starea de spirit dintre Prut si Nistru, despre implicarea soldatilor basarabeni in evenimente gãsim ecouri in folclor. Cercetãtorul emerit al folcorului de peste Prut, Petre V. Stefãnucã, asasinat de rusi in 1942, a realizat culegeri reprezentative. Iatã douã dintre ele: Cea dintai se referã la concentrarea trupelor la Varsovia:

‘Foiul verde rãsãritã

La Varsava cea vestitã

Multã oaste-i grãmãditã.

La Varsava-n cea parte

Sãde-un gheneral cu-o carte

Si din carte tot ceteste

De-mpãratul pomeneste

Stati Împãrãtii la pace

Cã de cand ati prins a bate

Multe case sunt stricate

Fetele nemãritate

Neveste nesãrutate.’

Cealaltã piesã pe care o citãm se referã direct la desfãsurarea rãzboiului:

‘Frunzisoarã di cicoare

În jos pi vale, pi cãrare

S-o incins o luptã mare.

Bubuie tunul turbat

Curge sangeli-nchegat

Sã mã vezi puicã pe drum

Nu m-ai cunoasti di fum

Fum din tun si din grenadã

Toti di mini s-o legat

Grenada undi chicã

Chiatra din scancã deschicã.

Ard orase, ard si sate

Plang neveste-mpoverate

Plang sãrmanele fugand

Si zilele blestemand

Cine-i strãinel ca mini

Ostenit pi asta lumi.’

Dan Ravaru