REVENIREA BASARABIEI LA VATRA STRÃBUNÃ (XIII)

vineri, februarie 23, 2018, 3:00

CHEMAREA ARMATEI ROMÂNE

Putinele forte militare moldovenesti nu puteau face fatã dezordinilor din tarã. Institutiile statului se aflau in pericol, deoarece revolutia bolsevicã, extinsã pe intreg teritoriul fostului Imperiu Rus, incerca sã cuprindã in mrejele sale si Basarabia. În aceste conditii problematice, conducãtorii de stat, dar si patriotii basarabeni, in ansamblul lor, au solicitat sprijinul Armatei Romane. A existat, incã din decembrie 1917, o conventie intre organele ucrainiene de la Kiev si cele romanesti in privinta situatiei militarilor de origine ardeleanã aflati in lagãre. Fosti militari in armata austro-ungarã, pãtrunsi de spirit national si imprizonierati (unde ajunseserã, de multe ori, de bunã voie), ei se organizaserã, cu simt patriotic, in formatiuni militare si doreau sã lupte pentru Romania. În lumina intelegerii de care am vorbit, urmau sã treacã din Basarabia spre frontul romanesc. Cativa delegati basarabeni s-au dus sã rezolve aceastã problemã la Kiev, iar altii s-au dus la Iasi, unde au informat guvernul roman despre situatia grea in care se aflã Basarabia, despre devastãrile rusesti si au cerut de urgentã interventia Armatei Romane pentru a salva situatia. Noi adrese ale Sfatului Tãrii au fost trimise, pe 22 decembrie 1917 si pe 24 decembrie 1917, guvernului roman pentru a urgenta trimiterea trupelor romanesti, iar panã la sosirea acestora, voluntarii ardeleni, deja inarmati si echipati la Kiev, sã se opreascã (in drumul lor spre Romania) in Basarabia, unde sã treacã la dispozitia Sfatului Tãrii. Guvernului condus de P. Ierhan i s-a acordat toatã libertatea de decizie in acest sens, pentru a putea salva tara. Trupele trimise din Romania aveau, ca primã sarcinã, paza depozitelor de armament si alimente aflate de-a lungul cãilor ferate, in urma unor comenzi romanesti. Acum, trupele rusesti de pazã fiind plecate sau bolsevizate, nimeni nu le mai avea de grijã. Pe langã necazurile de mai sus, a intervenit un altul, in sensul scindãrii fortelor politice din cadrul Sfatului Tãrii, care juca rolul de Parlament al Basarabiei. S-au format, astfel, trei fractiuni politice: 1. Blocul moldovenesc, care ii includea pe toti politicienii atasati cauzei nationale si care luptau pentru aproprierea de Romania. (D. Ciugureanu, Pan Halippa, Stefan Ciobanu, A. Crihan, T. Iancu, Gh. Buruianã, V. Tantu, G. Cazacliu si altii). 2. Fractiunea tãrãneascã si socialistii revolutionari moldoveni, in frunte cu P. Erhan, I. Inculet, V. Tiganku, G. Buciushanu si altii, care erau mai rezervati in privinta colaborãrii cu Romania si erau mai apropiati de Rusia decat de Romania. 3. Reprezentantii minoritãtilor nationale (ucrainieni, bulgari, evrei, germani, rusi), care luptau pentru mentinerea in continuare a Basarabiei in componenta Rusiei. Pozitia minoritarilor era departe de interesele nationale ale romanilor basarabeni. O asemenea dezmembrare a Sfatului Tãrii dãdea, intr-un fel, apã la moarã fortelor coloniale, incepand cu bolsevicii si terminand cu cadetii (partid burghez). Pe langã blocurile de mai sus, mai existau si alte forte politice, in general forte adversare Sfatului Tãrii, si care organizau activitãti pe linie nationalã pentru micile partide. Aceste forte erau alcãtuite din rusi, ucrainieni, unguri, gãgãuzi, evrei, care se grupau in jurul partidelor de opozitie ale sovietelor sau ale comitetelor militare rusesti, partide diferite, dar reunite prin politica lor anti-nationalã si prin apãrarea intereselor Rusiei. Agitatorii minoritari incercau sã atragã de partea lor si membri ai formatiilor moldovenesti. Adversarii Sfatului Tãrii nu se multumeau sã rãmanã in opozitie, ci plãnuiau sã dea o loviturã de stat pentru ca Basarabia sã devinã, si ea, bolsevicã. Dusmanii ideilor nationale erau condusi de bolsevici veniti din Rusia, care urmau ideile lui Trotski privind revolutia mondialã. Existau si bolsevici locali, ale cãror nume (I. Iakir, A. Krusser, Mg. Maierson, K. Zilderman, S. Taneev, A. Hristev) dovedesc cã erau minoritari sau minoritari rusificati. A existat, clar, o hotãrare in sensul instaurãrii puterii bolsevice si, implicit, a ocupatiei rusesti in Basarabia si Transnistria, deoarece mai multe unitãti militare bolsevizate de pe frontul romanesc, in jur de 5 regimente si 8 batalioane independente, au fost pregãtite pentru a merge la Chisinãu si a conlucra cu bolsevicii locali. Pe 3 decembrie 1917, a sosit la Chisinãu, de la Petrograd, mai vechea noastrã cunostintã de la Socola-Iasi, comisarul S. Rosal, cu un grup de marinari ce aveau ordine directe de la Lenin sã organizeze revolutia socialistã in Romania. Se doreau, deci, o Basarabie Sovieticã si o Romanie Sovieticã. Ca sã vedem cum procedau comunistii si cum tineau cont de ierarhi, subliniem cã Rosal l-a inlocuit pe generalul rus care comanda garnizoana din Chisinãu cu un simplu soldat, care si-a extins autoritatea si asupra altor garnizoane. Totusi, din fericire, nu toate unitãtile i se supuneau, iar cele bolsevizate de pe frontul romanesc fuseserã demobilizate de generalul Scherbacov. Complotul lui Rosal nu reuseste la Iasi, incercãrile sale fiind inãbusite de generalul Prezan, iar comisarul trimis de Lenin a fost arestat si impuscat, ceea ce a dus la o stare conflictualã directã intre Romania si Rusia. Dincolo de Prut continua, insã, presiunea bolsevicã. Dusmanii conducerii de la Chisinãu mizeazã, iarãsi, pe dorinta tãranilor pentru pãmant. Comitete agrare din cadrul sovietelor tãrãnesti din judetele Bãlti si Orhei trec la nationalizarea pãmantului si-l impart tãranilor fãrã nici o regulã. Pentru a incerca sã legalizeze aceste actiuni, era evocat un pretins articol de lege care nici nu exista. Fenomenul avea o deosebitã gravitate, s-a extins si in alte judete, se vorbea de 150 de actiuni tãrãnesti, dintre care 70% au condus la acaparãri ilegale de pãmant. S-a incercat, fãrã succes, anularea acestora, dar Sfatul Tãrii nu a avut la indemanã fortele necesare. Actiunile organizate de bolsevici au avut la bazã inrãutãtirea conditiilor de viatã ale tãranilor, care cunoscuserã, in majoritatea lor, frontul, apoi jafurile si devastãrile rusilor, apoi starea endemicã de exploatare din partea stãpanilor de mosii, cei mai multi dintre ei de origine strãinã. La Odessa fusese organizat un congres al Romcerodului. Era vorba de o organizatie din randul militarilor romani care, in special cei din marinã, erau refugiati la Odessa in calitate de marinari de pe vasele aduse acolo spre a nu a cãdea in mainile germanilor. La lucrãri au participat din partea Basarabiei delegati, care, in totalitate, erau rusi si vedeau Basarabia drept o parte a Rusiei. La Chisinãu se formeazã un stat major al sovietelor, un stat major revolutionar, cu autoritate asupra tuturor unitãtilor. Iarãsi intalnim o listã in cartea semnatã de A. Moraru si I. Negrei, listã de militanti bolsevici, unii dintre ei comandanti de regiment sau de brigadã. Totalitatea fortelor evocate mai sus puteau foarte usor ca, printr-o actiune militarã, sã rãstoarne toate autoritãtile Republicii Democratice Moldovenesti. Pentru intãrirea fortelor complotiste a fost adusã de la Odessa ceea ce ei numeau Sectia de Front a Rumcerodului. Se vorbea de o sectie, dar de fapt era numai un grup de ostasi care colaborau cu bolsevicii din Petrograd. Privitor la ei, iar intalnim o listã de bolsevici din Petrograd veniti sã grãbeascã lucrurile in legãturã cu Sfatul Tãrii. Drept sediu si-au ales localul liceului Dadiani, se vedea, insã, cã toti erau adversari ai republicii si urmãresc scopuri ilegale. La 1 ianuarie, Rumcerodul incearcã sã dea ordine armatei de pe frontul romanesc. Într-o circularã trimisã unitãtilor militare se mentiona, in mod absurd, cã fruntasii cu spirit romanesc si comandantii militari romani sunt, de fapt, niste inrãiti contra-revolutionari, care vor fi pedepsiti ca atare. Considerandu-se puternici, bolsevicii trec la ofensivã. La 3 ianuarie, in drum spre Odessa, 15 romani sunt arestati si prãdati de 8.000 de ruble si de provizii. ßÎn noaptea de 6 ianuarie 1918, ora 2 Front-Odelu (conducerea bolsevicã) a adoptat, intr-o sedintã secretã, o hotãrare care prevedea arestarea directorilor generali si a fruntasilor moldoveni din Sfatul Tãrii, a ofiterilor comandanti de unitãti moldovenesti si a fruntasilor nobilimii basarabene si trimiterea lor la Odessa, unde urmau sã fie executati, lichidarea Sfatului Tãrii si expedierea arhivei acestuia la Moscova, mobilizarea teritoriilor Basarabiei, transportarea tuturor depozitelor de materiale si foraje din Chisinãu si din alte orase la Odessa, termen de 72 de ore.’ (A. Moraru, I. Negrei, op. cit., p. 70) În aceeasi noapte, Front-Odelu a primit o telegramã de la spionajul rus, in care se spunea cã, in jurul orei 02:30, la Chisinãu va sosi un tren cu ardeleni, avand efectiv de un batalion. Bolsevicii au pregãtit un atac asupra ardelenilor, care au fost intampinati in garã cu foc de pusti si mitraliere, multi dintre ei fiind ucisi sau rãniti. Restul au fost dezarmati, dusi intr-o cazarmã din Chisinãu si batjocoriti in toate felurile. Bolsevicilor li sau raliat, din pãcate, si militari din unitãtile moldovenesti. S-a creat o situatie extrem de gravã, care a determinat grãbirea interventiei moldovenesti, in sensul cã a fost trimisã de urgentã dinspre Prut Divizia a 11- a sub comanda generalului Ernest Brosneanu. Comandamentul roman a avut o intalnire cu Ion Inculet, iar generalul Broseanu a subliniat, din nou, cã romanii nu se vor amesteca in problemele interne ale Basarabiei, ci vor incerca, mai intai, sã recupereze impozitele. În cadrul Sfatului Tãrii au loc o serie de noi fractionãri, iar blocul moldovenesc impune un nou guvern, in frunte cu Daniel Ciugureanu. Subliniãm cã, alãturi de Ernest Broseanu, la comanda Armatei Romane se afla si generalul vasluian Ion Rãscanu, iar generalul Prezan, sef al Marelui Stat Major, si el din judetul Vaslui, adreseazã o proclamatie populatiei din Basarabia: ßDin toate pãrtile si de cãtre o multime de oameni rãi se spun tot felul de neadevãruri, care vã intunecã mintea, va inrãutãtesc inimile si vã fac sã nu mai simtiti unde este binele si unde este rãul. Armata romanã nu a avut conflicte cu locuitorii din Basarabia, ci numai cu rusii, si a cãutat tot timpul rezolvarea pasnicã a eventualelor conflicte.’Practica romaneascã in combaterea bolsevismului a avut un succes deplin.

Dan Ravaru