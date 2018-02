Respectarea legii în judetul Vaslui. Trotuare si deszãpezire

joi, februarie 22, 2018, 3:00

Deputatul USR de Vaslui Mihai Botez a trimis primarilor din comunele Tutova, Banca, Muntenii de Jos, Stefan cel Mare, Vulturesti, Todiresti, Dumesti, Bãcesti, Dragomiresti, Vãleni si Solesti o adresã pentru a verifica respectarea legii cu referire la amenajarea trotuarelor aferente drumurilor nationale si europene. Deputatul le-a amintit primarilor din judetul Vaslui cã este obligatia lor impusã de lege sã asigure conditii prielnice de deplasare a cetãtenilor, amenajand trotuare arondate drumurilor nationale si europene care trec prin localitãtile pe care le administreazã. ßAceste adrese sunt doar inceputul unui proiect mai larg, prin care imi propun sã observ cum sunt respectate legile la nivelul unitãtilor administrative locale. De multe ori, legea este ignoratã, iar neaplicarea ei nu este sanctionatã nici politic, nici legal, din cauza necunoasterii acesteia. O sã mã asigur cã aduc in fata cetãtenilor situatiile in care primarii nu respectã legea si voi face tot ce imi stã in putintã pentru ca situatiile unde existã neconcordante sã fie remediate prin mijloacele de care dispun, mai ales unde existã bunã credintã’, a spus deputatul Mihai Botez. De asemenea, deputatul Mihai Botez s-a adresat prefectului judetului Vaslui, Eduard- Andrei Popica, pentru a-i sesiza incoerente in modul in care drumurile aflate pe teritoriul judetului Vaslui au fost deszãpezite, portiuni de pe drumul Barlad – Pogana – Puiesti – Rãdesti fiind deszãpezite doar pe o bandã si jumãtate, punand masinile in situatii limitã in timpul circulatiei. Acesta s-a adresat pentru a afla care au fost motivele pentru care sarcina a fost efectuatã necorespunzãtor pe anumite portiuni si care este firma care s-a ocupat de aceastã operatiune. ßRespectarea legii poate fi o chestiune de viatã si de moarte, iar efectuarea serviciilor publice in mod corespunzãtor trebuie supravegheatã de institutiile contractoare de servicii. Dacã noi cerem cetãtenilor respectarea legilor, atunci noi, reprezentantii cetãtenilor, trebuie sã fim primii care respectã si aplicã legea’, a mai declarat deputatul Mihai Botez.