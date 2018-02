Regal muzical la Muzeul „Vasile Pârvan” – „George Enescu si muzica româneascã”

vineri, februarie 9, 2018, 3:00

În anul centenarului Marii Uniri, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad si-a propus sã organizeze o multitudine de manifestãri care sã îi omagieze pe toti cei care au fãcut posibil actul istoric de la 1 Decembrie 1918. În acest context, institutia muzealã propune spre auditie un recital de pian la patru mâini sustinut de doi muzicieni consacrati, sâmbãtã, 10 februarie, cu începere de la ora 11.00, la Pavilionul expozitional „Marcel Guguianu”.

Pianistii Corina Rãducanu si Eugen Dumitrescu cantã impreunã din anul 2005. Activitatea concertisticã a duo-ului pianistic cuprinde participãri in 25 de festivaluri nationale si internationale, peste 300 de recitaluri in tarã (80 de localitãti) si in strãinãtate (Austria, Germania, Italia, Republica Moldova, Ucraina). Alãturi de cele 10 turnee de promovare a muzicii clasice, duo-ul pianistic a avut onoarea de a sustine primele concerte de pian din istoria localitãtilor Avrig, Bãlan, Ciocãnesti, Ditrãu, Fãgãras, Gãesti, Hateg, Lehliu- Garã, Petrila, Praid si Tarnãveni. Un concert aparte, in premierã, a avut loc in Fortul 13 Jilava, cu ocazia Congresului Inter-Asso 2014. Activitãtii concertistice a duo-ului pianistic i se adaugã numeroase premii nationale si internationale obtinute la concursurile de profil, prezente in juriile concursurilor natio – nale si internationale de specia – litate, precum si masterclass-uri sustinute ca profesori invitati. Corina Rãducanu si Eugen Dumitrescu sunt absolventi ai Liceului de Muzicã ‘George Enescu’ si ai Universitãtii Nationale de Muzicã din Bucuresti, la clasa de pian a prof. univ. dr. Vlad Dimulescu si muzicã de camerã a conf. univ. dr. Manuela GiosaA si conf. univ. dr. Ioana Raluca Voicu-Arnãutoiu, unde si-au completat si incheiat studiile (licentã, master, doctorat, postdoctorat). Cei doi pianisti sunt fondatorii Asociatiei Klavier ART si initiatorii mai multor programe culturale ce au loc anual in diferite orase si regiuni ale tãrii (Fãgãras, Gheorgheni, Petrosani, Rãdãuti, Reghin, Resita, Sibiu, Zãrnesti si Muntii Retezat). Recitalul va cuprinde lucrãri de: George Enescu, Dinu Lipatti, Constantin Silvestri, Ciprian Porumbescu, Alexandru Pascanu, Nicolae Bandus, Liviu Dandara, Felicia Donceanu, Leon Klepper si Sabin Pautza.