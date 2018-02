Rãzbunãtorii

vineri, februarie 2, 2018, 3:00

Încã o premierã rusinoasã în Consiliul Local Bârlad: 16 din cele 26 de proiecte de hotãrâre propuse de primarul Dumitru Boros au fost „trântite” fãrã remuscãri si, mai ales, fãrã a se tine cont de faptul cã sute de oameni ar putea rãmâne, începând de luna viitoare, fãrã salarii. Nici mãcar un banal WC pentru copiii unei grãdinite nu i-a „îndoit” pe consilierii locali care detin majoritatea, acestia transformând sedinta de plen de acum douã zile într-o veritabilã vendetã cu accente personale. În schimb, nimeni nu a miscat în front când a venit vorba despre biserici…

Multe incidente s-au mai consumat in sedintele de plen ale CL Barlad de dupã Revolutie incoace, insã ca cel de acum douã zile, mai rar. Practic, din 26 de proiecte de hotãrare propuse de Executiv pentru validare, doar 16 au primit girul Legislativului panã la finalul sedintei ordinare.

Cine a detonat „bomba”?

Sedinta a debutat cum nu se astepta nimeni: cu douã simple informãri, asupra unor contrale efectuate de Curtea de Conturi la Directia de Administrare a Pietelor si la Primãria Barlad. Pe marginea acestora s-a discutat pret de o orã, timp in care alesii locali au aflat cã la Piete inspectorii Curtii au constatat un prejudiciu de circa 170.000 lei, in perioada de dinaintea actulului director, Iulian Bica. Asupra acestui subiect vom reveni insã intr-o editie ulterioarã. Important este cã primul proiect de pe ordinea de zi a sedintei s-a referit la validarea mandatului de consilier local al liberalei Geanina Radu. Socialdemocrat ii din CL si-au jucat cartea, din punct de vedere politic, incã de la inceput, cand au anuntat cã nu ar vrea sã se trezeascã din nou in situatia de a valida mandatul unui consilier local care ar putea avea probleme din punct de vedere al procedurilor legislative specifice. De fapt, consilierii PSD au invocat ceva ßsuspect’: Geanina Radu este pe listele PNL pe pozitia a 15-a, iar conform algoritmului de selectie a cadidatilor PNL propusi la CL in scrutinul din vara anului 2016, ßla rand’ ar fi trebuit sã fie pozitia a 14- a, ocupatã de ex-liberalul Silviu Budescu. Numai cã acesta a fost recent exclus din partid, sustin liberalii. Dar tot acesta a trmis si o scrisoare adresatã consilierilor locali, prin care ii ruga sã nu valideze un alt consilier in locul sãu, intrucat decizia sa de excludere din partid a fost atacatã. ßDeci, este o problemã de interes intern. Ce treabã aveti dumneavoastrã cu ce se intamplã in PNL? De ce vã amestecati in trebuile interne ale PNL? Ce sau cine vã dã acest drept? Tot vãd cã suntem acuzati cã am partizana cu PSD. Nimic mai fals! Si vã rog sã vã vedeti de treburile dumneavoastrã interne de partid, nu de ale noastre, pentru cã e strict treaba noastrã pe cine propunem pentru consilier local! În plus, ati si anuntat cã dosarul doamnei Radu este in regulã…! Deci, de ce luati in seamã o scrisoare de amenintare/dragoste a unui fost membru PNL?’, a replicat consilierul liberal Liviu Luca, in timp ce primarul Dumitru Boros a instiintat plenul cã scrisoarea lui Budescu nu a fost inregistratã la secretariatul CL Barlad, deci nu are valoare de act oficial.

Si ce s-a întâmplat dupa…

Social-democratii nu s-au lãsat si pace si nu le-au permis liberalilor sã isi introducã in CL cel de-al zecelea consilier local care le lipseste, pe motivul, sustinut fãrã incetare, cã sar putea sã aparã din nou probleme. Replica consilierului PNL Cezar Toporas – un alt consilier acuzat cã ar ßsocializa’ cu social-democratii mai mult decat ii permite statutul – a lãsat mutã sala: ßDomnilor de la PSD, dumneavoastrã sunteti ultimii care ne puteti spune nouã cum sã ne face ordine in partid, atat timp cat aveti in buzunar cazuri precum Grindeanu sau Tudose si faceti parte dintr-un partid care iatã unde a adus aceastã tarã!’ Si de aici, prãpãd! A urmat un proiect care nu prezenta interes prea mare pentru alesi – votat in unanimitate – pentru a se ajunge apoi la o initiativã care prevedea stabilirea subventiilor pentru enenrgia termicã livratã pentru populatie, dar si a tarifelor percepute de Compania de Utilitãti Publice (CUP) pentru salubrizarea orasului. Liberalii (9 la numãr, cãrora li s-a alãturat si independentul Bogdan Sarbu) au votat impotrivã, punandu-l astfel de directorul CUP Barlad, Adrian Bobeicã – care este si presedinte executiv al PSD Barlad – intr-o situatie total neplãcutã. Consilierul PSD Georgicã Motrea a explicat: ßDacã nu votãm acest proiect s-ar putea sã ne trezim cã vin mãturãtorii sã ne ia la bãtaie, cã nu va sti domnul Bobeicã cum sã isi plãteascã oamenii din februarie…’. Pentru cã pe urmãtoarea pozitie era un subiect care tinea strict de Executiv, consilierii PSD nu s-au lãsat mai prejos si au inceput un desant impotriva liberalilor si primarului Boros, fãrã a mai tine cont de nimic. Dar asta numai dupã ce, intre timp, au cerut o surtã pauzã de consultãri. Si astfel, dupã cateva balbe de substantã, a cãzut si proiectul care viza, culmea, tocmai modul de platã a asistatilor social prestatori din Barlad (140 la numãr), in functie de locurile in care vor fi repartizati. Aici, consilierii PSD s-au abtinut, la fel cum urmau sã facã si la urmãtoarele 7 proiecte. Abia la proiectul cu numãrul 13 primarul Boros a intervenit si a anuntat cã ceea ce fac social-democratii nu este nici pe departe pliat pe dorintele alegãtorilor. ßNu se poate sã se voteze asa, fãrã nicio explicatie! De fapt, nici nu au votat, ci s-au abtinut la proiecte extrem de importante, nu pentru primãrie sau Consiliul Local, ci pentru oamenii care ne-au trimis aici, sã le reprezentãm interesele… Au refuzat panã si un WC pentru o grãdinitã, un cabinet medical, dreptul unor cetãteni de a-si ridica locuinte pe propriile terenuri, dar si dreptul oamenilor de a se implica in in intocmirea planurilor de urbanism ale orasului. Lumea trebuie sã stie aceste lucruri si chiar sã le vadã!’, a declarat primarul Boros. Interventia edilului-sef nu i-a temperat catusi de putin pe alesii PSD, care au avut apoi la mapã unele proiecte (patru la numãr) care le conveneau. Motiv pentru care le-au si votat. Apoi, cei zece alesi PSD s-au ßabtinut’ din nou, la mutarea birourilor Directiei de Asistentã Socialã intr-un nou sediu, pentru decongestionarea activitãtii din primãrie, asa cum nici nu au vrut sã audã de finantarea activitãtilor culturale din luna februarie. Cu argumente pro si contra, pãrtile s-au luptat panã la ultimul proiect al sedintei. Cine a avut dreptate si cine nu, e greu de spus, insã asta nu inseamnã cã o concluzie a sedintei unicat de miercuri, 31 ianuarie 2018, nu poate fi trasã: au pierdut barlãdenii, iar acum au ce au votat, chiar dacã au fost sau nu la vot.