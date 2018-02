RAR: Sanctiuni pentru posesorii de autovehicule cu ITP suspendatã sau expiratã, dar fãrã consecinte penale

luni, februarie 12, 2018, 3:00

Registrul Auto Românã (RAR) informeazã cã nu a avut niciodatã si nici nu are în vedere introducerea unei prevederi legale prin care posesorii de autovehicule care au Inspectia Tehnicã Periodicã (ITP) suspendatã sau expiratã, respectiv înmatricularea suspendatã, sã fie pasibili de închisoare prin întocmirea unui dosar penal.

‘Registrul Auto Roman respinge informatiile difuzate recent in mass-media potrivit cãrora RAR si DRPCIV ar dori sã introducã o prevedere legalã, prin care posesorii de autovehicule care au ITP suspendatã sau expiratã, respectiv inmatricularea suspendatã, sã fie pasibili de inchisoare prin intocmirea unui dosar penal. RAR precizeazã cã nu a avut niciodatã si nici nu are in vedere o astfel de initiativã, deoarece normele legale in vigoare prevãd clar cã abaterea mentionatã mai sus reprezintã contraventie sanctionatã doar prin amendã (ca sanctiune principalã) si puncte de penalizare (ca mãsurã complementarã). Asadar, spre exemplu, in cazul in care un autovehicul este oprit de politie in trafic si se constatã cã are ITP expiratã, pe langã sanctiunea principalã si cea complementarã, se dispune si retinerea certificatului de inmatriculare, fapt ce va atrage dupã sine, incepand cu 20 mai 2018, si suspendarea inmatriculãrii, fãrã consecinte de naturã penalã’, se aratã intr-un comunicat al RAR. Potrivit sursei citate, odatã ce posesorul autovehiculului se prezintã la statiile ITP autorizate si obtine ITP valabil, se ridicã automat si suspendarea dispusã asupra inmatriculãrii.