Radicalizarea islamicã, unul dintre riscurile majore. Este necesarã actualizarea legii

miercuri, februarie 7, 2018, 3:00

DIICOT sustine, în raportul de analizã a activitãtii pentru anul 2017, cã radicalizarea islamicã din România este unul dintre riscurile majore, iar fenomenul a cunoscut o amplificare în ultimii ani, precizând cã este necesarã actualizarea legii privind prevenirea si combaterea terorismului.

ßSituatia operativã pe profil antiterorist la nivel national s-a aflat in tot cursul anului 2017 in corelatie cu evolutiile din spatii externe, predominant cu atacurile teroriste din Europa si crizele de securitate din MENA si Af-Pak. Propaganda Daesh a continuat sã constituie principalul motor al declansãrii si alimentãrii procesului de radicalizare, fiind insã dublatã de ideologia extremistã promovatã si de alte organizatii teroriste. Datã fiind acce sibilitatea ridicatã, viteza crescutã a comunicãrii si posibilitatea anonimizãrii, Internetul a continuat sã constituie mediul predilect pentru accesarea, diseminarea si crearea de continuturi radicale’, explicã DIICOT in raport. Potrivit documentului, ‘actorii singulari reprezintã o resursã importantã a grupãrilor teroriste iar utilizarea unor metode de atac accesibile si nesofisticate (autovehicule, arme albe, dispozitive explozive improvizate rudimentar) face ca aceste situatii sã fie dificil de identificat si contracarat de cãtre autoritãti’, iar ßponderea tintelor a apartinut categoriei soft: evenimente si adunãri publice, transport public, zone frecventate de turisti’. Romania nu s-a confruntat pe parcursul anului 2017 cu o amenintare teroristã concretã si consistentã, spun procurorii, insã atrag atentia cã unul dintre riscurile majore este radicalizarea islamicã. ßReflectand asupra situatiei de la nivel european, radicalizarea islamicã din Romania reprezintã in acest moment unul dintre riscurile majore; desi nu are dimensiunile unui fenomen, in ultimii ani a cunoscut o amplificare, in principal in randul rezidentilor proveniti din spatii cu problematicã teroristã activã, precum si al cetãtenilor romani convertiti la islam. În cazul rezidentilor, sursele de radicalizare sunt preponderent externe si reflectã problematici cronicizate in ultimii ani in arealul de conflict siriano-irakian, AF-Pak si Magreb’, aratã DIICOT. Procurorii spun cã, in cele mai multe cazuri, radicalizarea se suprapune peste unele probleme de ordin social (statut financiar precar, lipsa unui loc de muncã), juridic (sunt sau au fost incarcerati) sau psihic (instabilitate, nivel intelectual scãzut ori chiar afectiuni atestate medical) si in absenta unei culturi religioase. ßNumãrul romanilor convertiti radicalizati se aflã in crestere in ultimii doi ani, insã, manifestãrile se mentin, in general, la nivel verbalatitudinal. (..) Situatiile de radicalizare care implicã adolescenti, desi putin numeroase atrag atentia asupra puterii de contaminare a ideologiilor de tip extremist, care justificã si indeamnã la violentã, dar si asupra necesitãtii de adaptare a mecanismelor legislative si institutionale de interventie. Analiza legãturii existente intre radicalizarea islamicã si violentã este cu atat mai necesarã cu cat, dincolo de numãrul substantial de cazuri care permit abordarea subiectului prin prisma unei statistici relevante, in Islam regãsim astãzi toate acele ingrediente necesare definirii parcursului de radicalizare, fapt ce permite observarea acelor modele comportamentale care pot duce in cele din urmã la justificarea utilizãrii violentei, la acceptarea terorii ca instrument si a sacrificiului de sine prin metode suicidale ca deziderat’, se mentioneazã in raport. DIICOT mentioneazã cã ßin concordantã cu accentuarea amenintãrii teroriste la nivel european, in ultimii ani, la nivelul autoritãtilor competente din tara noastrã au fost calibrate adecvat demersurile interne, urmãrind anticiparea, cunoasterea si reducerea factorilor de risc si vulnerabilitãtilor care ar putea accentua nivelul de amenintare teroristã’, precizand cã este necesarã actualizarea legii privind prevenirea si combaterea terorismului. ßDemersul de actualizare a Legii nr.535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului trebuie finalizat, absenta unui instrument legislativ flexibil, modern si adaptat noilor realitãti in materia prevenirii si combaterii terorismului incepand sã producã deja efecte, la nivel de vulnerabilitãti create stãrii de securitate nationalã, greu de surmontat intr-o perspectivã de timp deloc indepãrtatã’, se mentioneazã in raport. ßCaracterul imprevizibil al deciziilor individuale de a transpune convingeri de tip jihadist in actiuni teroriste si efectul stimulativ al vizibilitãtii accentuate a situatiilor in care adepti ai curentelor islamice radicale s-au implicat in atentate teroriste sporesc dificultãtile de prevenire si contracarare. În acest context, cultura de securitate la nivelul decizionalilor dar si implicarea populatiei sunt esentiale pentru depistarea precoce a semnalelor de radicalizare’, mai explicã procurorii. În ceea ce priveste infractiunile de terorism si contra sigurantei nationale din 2017, ßdin cele 190 de cauze de solutionat, din care 87 cauze nou inregistrate in perioada de referintã, a fost solutionat un numãr de 81 cauze fatã de 36 cauze solutionate in 2016, din cele 141 cauze de solutionat din care 93 cauze nou inregistrate in 2016. Cifrele arãtate reprezintã o crestere cu 34,75% a cauzelor de solutionat, o scãdere cu 6,45% a cauzelor nou inregistrate si o crestere cu 125% a cauzelor solutionate. Dintre acestea, in cursul anului 2017 au fost solutionate prin rechizitoriu si acorduri de recunoastere a vinovãtiei un numãr de 13 cauze cu 20 inculpati, dintre care 4 inculpati arestati preventiv’, precizeazã DIICOT.