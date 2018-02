Protestul grefierilor continuã

marți, februarie 6, 2018, 3:00

Grefierii anuntã cã greva japonezã începutã sãptãmâna trecutã, fatã de modul de calcul al drepturilor de naturã salarialã început în data de 1 februarie, continuã, acestia solicitând discutii cu reprezentantii Ministerului Muncii si Justitiei.

Grefierii sustin cã au contactat reprezentantii ministerelor si ai institutiilor abilitate in legãturã cu revendicãrile pe care au fatã de salarii. ßCatã vreme la nivel national nu se finalizase procesul de uniformizare a salariilor, mai mult, existau diferente intre grilele de salarizare aplicate la nivelul instantelor judecãtoresti si al parchetelor de pe langã acestea, stabilirea salariului de bazã in noua lege de salarizare, pentru categoria profesionalã pe care o reprezen – tãm, s-a fãcut fãrã a se tine cont de prevederile legale, ba, mai mult, am sesizat faptul cã va genera probleme de aplicabilitate la momentul reincadrãrii acestei categorii de personal, dupã intrarea in vigoare a legii, existand chiar posibilitatea ca salariile de incadrare din lege sã fie mai mici decat cele avute deja in platã’, precizeazã sindicatul grefierilor. Protestul grefierilor a inceput joi. ‘Principalul motiv de nemultumire il constituie faptul cã, in urma transferului contributiilor sociale din sarcina angajatorului la angajat, grefierii cu vechime mai mare de 15 ani in muncã si in functie vor suferi o scãdere a salariului net cu sume cuprinse intre 36 si 500 lei, cu toate cã, Ministrul muncii si justitiei sociale a asigurat cã in sistemul bugetar nu va avea loc o scãdere a salariilor, ci o crestere gradualã. (…) Consi – derãm astfel cã suntem discriminati fatã de celelalte categorii profesionale din sistemul bugetar, fiind singura categorie profesionalã bugetarã cãreia nu i-au fost majorate salariile (ultima crestere salarialã avand loc in data de 1 decembrie 2015, cand s-a aplicat pentru intreg sistemul bugetar o crestere salarialã de 10%). Dacã situatia nu se va rezolva in zilele ce urmeazã, arãtãm faptul cã suntem dispusi sã apelãm la miscãri de protest, inclusiv prin intreruperea temporarã a activitãtii’, precizau atunci reprezentantii sindicatului grefierilor.