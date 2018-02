Proiect: Trasee fixe si un nou orar pentru cursantii scolilor de soferi

joi, februarie 15, 2018, 3:00

Primãria Vaslui vrea sã stabileascã un orar exact si anumite trasee pe care sã circule viitorii soferi. Vasile Pavãl, primarul municipiului, a spus cã, in scurt timp, va fi organizatã o intalnire de lucru cu reprezentantii scolilor de soferi, cu Prefectura Vaslui si Inspectoratul de Politie Judetean, pentru a clarifica aceastã problemã. ‘Vom stabili traseele pe care se vor face aceste ore de pregãtire practicã auto si vom face in asa fel incat sã fie evitate orele aglomerate. Masinile de la scolile auto sã circule la alte ore fatã de cele in care lumea isi duce copiii la scoalã sau se intoarce de la serviciu. Sunt si alte strãzi reparate in municipiul Vaslui, nu trebuie neapãrat sã faci orele de condus pe Bulevardul Stefan cel Mare. Poti sã faci conducere si pe strãzi laterale. Oamenii sunt foarte nemultumiti in trafic, pentru cã masinile scolilor auto blocheazã traficul. Nu impiedic aceastã activitate, insã vom stabili un orar si traseele pentru instructorii auto. Vom evita ca la orele de varf aceste masini cu cursantii scolilor de soferi sã mai fie in trafic’, a spus Vasile Pavãl. Eduard Popica, prefectul judetului Vaslui, a precizat cã va avea loc o intalnire cu reprezentantii scolilor de soferi, cu Politia Vaslui in vederea identificãrii de solutii pentru evitarea aglomeratiei provocate de masinile scolilor auto si fluidizarea traficului.