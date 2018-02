«Pro România» a ajuns deja la Vaslui

joi, februarie 22, 2018, 3:00

La mai putin de 24 de ore de la momentul dobandirii personalitãtii juridice, Partidul ‘Pro Romania’ anuntã cã, urmare a dorintei mai multor simpatizanti locali, isi va deschide o nouã filialã, in judetul Vaslui. Fondatorii celui mai nou partid de pe scena politicã actualã – Daniel Constantin, Victor Ponta, Sorin Cimpeanu si Laurentiu Rebega – anuntã cã, pentru toti cei care vor sã adere la modelul ‘En Marche!’, care l-a propulsat pe Emmanuel Macron la Palatul Elysee, adoptat de ‘Pro Romania’, deja a fost deschisã platforma www.proromania.eu. În plus, vasluienii interesati sã se alãture echipei pot obtine informatii suplimentare la adresa de e-mail vaslui@proromania.eu. Pe scurt, politica ‘En Marche!’ va aduce cel putin trei noutãti absolute pentru Romania. În primul rand va promova cea de-a treia cale in politicã (nefiind nici de dreapta, nici de stanga), prin inglobarea in propria politicã atat a mãsurilor de stanga, cat si de dreapta. Apoi, Partidul ‘Pro Romania’ nu le va interzice membrilor sã facã parte si din alte formatiuni politice, pe considerentul cã scopul unui om politic este doar de a-si reprezenta electoratul si nicidecum de a vota conform liniei politice dictate de partid. În fine, modelul ‘En Marche!’, adoptat in totalitate de ‘Pro Romania’, nu isi va obliga membrii la cotizatii lunare sau anuale, intrucat activitãtile de partid se pot desfãsura fãrã probleme doar pe bazã de donatii din partea simpatizantilor sau membrilor. Chestiuni pe care noul nucleu politic din judetul Vaslui le-a primit foarte bine. ‘Sunt concepte sãnãtoase, ale unei democratii sãnãtoase, pe care noi le-am primit cu cea mai mare deschidere. De aceea ne-am si hotãrat sã facem pasul in fatã si sã punem umãrul la infiintarea unei filiale judetene, aici, in Vaslui. Este momentul, asa cum a anuntat si domnul Daniel Constantin, sã iesim din zona de confort a partidelor politice populiste sau rãmase in capcana timpului si sã punem bazele unui proiect solid, cu obiective reale pe termen mediu si lung. Imediat ce vom constitui filiala judeteanã, primul nostru obiectiv va fi participarea la alegerile europarlamentare din 2019. Un fel de antrenament, dacã vreti, pentru alegerile parlamentare din 2020’, au declarat cei care au avut initiativa formãrii Filialei Vaslui a Pro Romania.

21.02.2018

Comitetul de initiativã al Filialei Pro Romania Vaslui

Cristi Cosmin

Iulian Groza

Marcel Vasilache