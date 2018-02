Prioritãtile USR în actuala sesiune parlamentarã

vineri, februarie 9, 2018, 3:00

Deputatul USR Mihai Botez a prezentat, ieri, în cadrul unei conferinte de presã, convocatã la sediul din Bârlad al formatiunii politice, prioritãtile sale si ale colegilor sãi din Parlament pentru actuala sesiune parlamentarã.

Demnitarul a insistat in principal pe o initiativã legislativã pe care o va propune spre aprobare Legislativului, care ii poartã semnãtura. ‘Este vorba despre o legea pe care eu am denumit-o informal ‘Constitutia, busola democratiei’. Aceasta se referã la obligativitatea inmanãrii tinerilor care implinesc 18 ani a unui exemplar din Constitutia Romaniei, insotit de un ghid – o brosurã explicativã. Cred cã este foarte important ca la acea varstã orice tanãr sã stie ce este Actul Fundamental si mai ales cum se aplicã prevederile acestuia, care sunt puterile in stat si care sunt atributiile lor. În plus, odatã ce devin majori, tinerii trebuie sã stie exact si care le sunt drepturile si sã afle cã, odatã cu acestea, la pachet, vine si rãspunderea. Legea este deja gata, dar interesant este cã am primit sustinere in Camera Deputatilor de la parlametari care provin de la intreg spectrul politic’, a spus Mihai Botez. Parlamentarul USR-ist a mai spus cã, panã la finele actualei sesiuni, impreunã cu colegii sãi va mai propune Parlamentului si un pachet de modificare a legilor electorale (cu accent pe revenirea la alegerile in douã tururi), de debirocratizare a administratiei si va aduce anumite modificãri la legile referitoare la transplanturi si la adoptii. În incheiere, deputatul Botez s-a referit si la actuala formã a legii salarizãrii, despre ale cãrei efecte a spus cã i-au surprins panã si pe alesii Puterii, care nu se asteptau ca din luna februaruarie sã le mai creascã incã o datã salariile (si asa uriase), in timp ce angajatii de la stat si de la privat sã piardã sume serioase la lefuri. ‘Acum, vor mai veni cu cate una-douã ordonante, in speranta cã vor mai carpi sau repara, pe ici, pe colo, cate ceva, dacã mai poate. Cert este cã cei de la Putere habar nu au ce se intamplã exact cu aceastã lege, tocmai pentru cã nu au un control real si exact a efectelor ei’, a conchis Mihai Botez.