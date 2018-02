Primarul Boros: «Situatia spitalului este criticã!»

marți, februarie 20, 2018, 3:00

Primãria Bârlad ar trebui sã cheltuiascã între 5 si 6 milioane euro pentru a rezolva problema celor trei sectii ale Spitalului „Elena Beldiman” care trebuie neaparat sã se mute, astfel încât unitatea sã nu piardã clasificarea de „spital de urgentã”. Cum acesti bani sunt doar un vis frumos, singura solutie este amenajarea unui spital modular.

Primarul Barladului, Dumitru Boros, a ‘radiografiat’ situatia spitalului din localitate, ieri, in cadrul unei conferinte de presã. El a prezentat stadiul in care s-a ajuns, la nivel administratiei spitalului, cu punerea in aplicare a prevederilor planului de confor – mare asumat de unitate in vede – rea prevenirii unei eventuale declasificãri. Boros a spus chiar cã, in acest moment, din pricina deselor intarzieri, din 2009 panã in prezent, in privinta implementãri unor solutii salvatoare, s-a ajuns acum ca unitatea sã fie intr-o situatie criticã. ‘Au fost asumate, dupã cum se stie, mai multe obiective, pe diferite etape, din 2009 panã acum, numai cã nu s-a fãcut mai nimic din toate acestea. Acum, planul de conformare a fost prelungit panã in 2020. Dupã ce am rezolvat cu internarea de zi, rãmane de fãcut ce este mai greu, respectiv identificarea unor noi spatii in care sã mutãm cele trei sectii cu probleme, si anume Boli Infectioase, Pneumologie si Psihiatrie. Situatia de azi a spitalului este criticã in aceastã privintã, intrucat, dacã ar fi sã reamenajãm spatiile in care functioneazã actualmente cele trei sectii, ne-ar costa, potrivit unui expertize finalizate recent, circa 5,5 milioane euro. Am luat apoi in considerare mutarea lor in Pavilionul central al Centrului de Afaceri ‘Tutova’, dar pentru ca aceastã clãdire sã poatã primi toate avizele necesare, ne-ar trebui circa 6 milioane euro. Cum nu avem sub nicio formã acesti bani, varianta asipra cãreia ne-am oprit ar fi cea a unui spital modular, la fel cum am procedat si cu pavilionul administrativ al spitalului’, a spus primarul Dumitru Boros. Însã, pentru ca solutia gãsitã sã poatã fi pusã in practicã, municipalitatea are nevoie de anumite aprobãri de la Ministerul Sãnãtãtii, de unde edilul spune cã deja le-a cerut. De indatã ce va fi primit un rãspuns – care se sperã sã fie pozitiv – primãria ar putea demara imediat procedura de licitatie pentru achizitionarea modulelor necesare. ‘Fiind o situatia atat de delicatã, noi sperãm ca solutia propusã sã fie cea mai bunã si sã primim acceptul Ministerului. Deja, toatã documentatia a plecat la Bucuresti, de unde asteptãm un rãspuns cat mai urgent, pentru a ne putea gandi la pasii urmãtori. Avem timp panã in 2020, ce-i drept, insã nu vrem sã mai asteptãm deloc cu implementarea acestui obiectiv din planul de conformare, asa cum s-a tot intamplat din 2009, de cand nu sau fãcut decat anumite lucruri, insã niciunul de substantã’, a incheiat primarul Barladului.