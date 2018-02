Primarul Boros s-a enervat fix degeaba

miercuri, februarie 14, 2018, 3:00

Primarul municipiului Bârlad, liberalul Dumitru Boros, este extrem de supãrat pe motiv cã Scoala „V. I. Popa”, care din anul scolar 2018-2019 nu va mai avea numãrul minim de elevi care sã îi permitã sã îsi pãstreze personalitatea juridicã, va fi „înghititã” de Scoala Gimnazialã „Principesa Elena Bibescu”. El acuzã conducerea Inspectoratului Scolar de lipsã de implicare. Supãrarea primarului este cel putin ciudatã, câtã vreme proiectul de hotãrâre de CL a fost initiat chiar de el! Mai mult, Boros nu a dorit, pânã acum, sã stea de vorbã cu inspectorul scolar general, pesedista Gabriela Plãcintã, pe aceastã temã. În schimb, si-a umflat muschii, ieri, la Prefectura Vaslui, în cadrul sedintei în care s-a discutat pe tema retelei scolare, cerând, nici mai mult nici mai putin, schimbarea legislatiei (!!!) pentru ca Scoala „V. I. Popa” sã „absoarbã” o cresã, pentru a avea numãrul de elevi necesar functionãrii ca unitate distinctã. În consecintã, ciudatã si sutã la sutã politicã iesirea primarului Bârladului, cu atât mai mult cât, prin comasarea celor douã scoli nu se schimbã practic nimic: elevii vor învãta în aceleasi locatii iar cadrele didactice si cele auxiliare îsi vor pãstra locurile de muncã!

Scãderea, de la an la an, a numãrului copiilor de varstã prescolarã si scolarã a dus la inchiderea mai multor unitãti de invãtãmant din judetul Vaslui, iar situatia pare cã nu se va schimba nici in urmãtorii ani. Conform unei situatii prezentate de ISJ Vaslui, dacã in 2012, in scolile vasluiene erau inscrisi aproape 79 mii de elevi si prescolari, in anul scolar 2017 – 2018, numãrul acestora este mai mic cu 12.500. În aceastã perioadã, din cauza lipsei copiilor, au fost inchise definitiv nu mai putin de 28 de scoli si 16 grãdinite, alte circa 18 grãdinite si o scoalã primarã fiind inchise temporar si redeschise in momentul in care au fost din nou destui copii. Pentru a putea functiona, o unitate scolarã cu personalitate juridicã trebuie sã aibã inscrisi minim 300 de elevi, ori, in cazul grãdinitelor, 150 de prescolari. În caz contrar, se impune fie comasarea acestor unitãti cu o alta din cadrul aceluiasi UAT, care respectã aceste conditii, fie inchiderea definitivã si mutarea elevilor la unitatea cea mai apropiatã. Conform datelor ISJ, comasarea unitãtilor de invãtãmant va fi necesarã in anul scolar 2018 – 2019 pentru diverse scoli, cele mai multe din mediul rural, unde numãrul elevilor ce ar urma sã le frecventeze cursurile ar fi mai mic de 10. De exemplu, la scoli primare din Tãtãrãni, Zãpodeni, Bãcesti, Sãlceni, Fantanele sau Delea, vor fi doar cate 5 copii inscrisi, in timp ce la unele scoli din Solesti, Suletea ori Garceni vor fi chiar mai putini, doar cate 4 elevi, la Sauca, comuna Laza, si la Ivesti, acestia fiind inexistenti. Acest lucru va duce la inchiderea, din anul scolar 2018 – 2019, a 12 grãdinite, 13 scoli primare si o scoalã gimnazialã, in timp ce Scoala Postlicealã Sanitarã ‘Anastasie Fãtu’ va intra in subordinea Liceului cu Program Sportiv Vaslui. În acest scop, primãriile au avut obligatia, panã pe 25 decembrie, sã intocmeascã planurile de scolarizare pentru noul an scolar 2018 – 2019 si, acolo unde a fost cazul, sã emitã, cu avizul ISJ Vaslui, Hotãrari de Consiliu Local privind comasarea unitãtilor scolare care nu-si mai justificã functionarea. La fel s-a procedat si la Barlad, in cazul scolilor ‘V. I. Popa’ si ‘Principesa Elena Bibescu’. Scoala ‘V. I. Popa’ are in prezent 315 elevi, insã, din anul scolar viitor, numãrul acestora va fi substantial mai mic. În consecintã, fiindcã nu ma mai indeplini conditiile pentru a-si pãstra personalitatea juridicã, urmeazã sã intre in subordinea celeilalte scoli. Avand in vedere toate aceste explicatii, iesirea primarului Dumitru Boros, cel care a initiat Hotãrarea de Consiliu Local in acest sens, devine cu atat mai greu de inteles. Pe scurt, primarul liberal al Barladului a dat-o acum la intors, si ar vrea ‘sã-si pãstreze scoala’, asa cum s-a exprimat la intalnirea de ieri, organizatã la Prefectura Vaslui pe tema retelei scolare. Pe motiv cã vrea neapãrat sã salveze Scoala ‘V. I. Popa’ ca structurã scolarã independentã, Boros ar vrea ca unitatea sã preia una dintre crese, pentru a avea numãrul minim de copii inscrisi, anuntand cã a fãcut un memoriu in acest sens la Ministerul Educatiei. Mai mult, a acuzat conducerea ISJ Vaslui cã nu se implicã in rezolvarea acestei situatii si cã doreste ‘distrugerea’ scolii respective. Explicatiile primite, cum cã includerea unei crese intr-o structurã scolarã se face doar prin Hotãrare de Guvern, pe baza unor motive bine argumentate, iar acest lucru ar presupune nu doar mari costuri financiare suplimentare, ci si disponibilizãri in randul educatoa – relor fãrã atestat in puericulturã, nu l-au multumit pe Boros. Gabriela Plãcintã, inspectorul general al ISJ Vaslui, i-a explicat in zadar primarului liberal cã a avut toatã disponibilitatea in rezolvarea situatiei, insã de fiecare datã cand a dorit sã discute problema, primarul sa dat… ‘ocupat’. Mai mult, a explicat inspectoarea generalã, ‘tot ceea ce se schimbã este statutul juridic al Scolii ‘V. I. Popa’; in rest, scoala nu-si schimbã numele, copiii vor invãta in aceleasi locatii, profesorii si cadrele auxiliare isi vor pãstra cu totii posturile, inclusiv actuala directoare, care va deveni director adjunct la noua structurã scolarã. Unele cadre didactice ar putea avea chiar de castigat, avand posibilitatea sã-si completeze normele cu ore de la ‘Principesa Elena Bibescu’. Iar dacã vreti, domnule primar, si numãrul copiilor ce ar urma sã fie inscrisi la respectiva scoalã o va permite, anul urmãtor o veti putea redeschide, printr-o simplã Hotãrare de CL adoptatã in acest sens!’. Explicatiile nu l-au multumit deloc pe primarul Dumitru Boros, hotãrat sã ducã lupta politicã cu PSD pe toate planurile, inclusiv cel scolar. ‘Trebuie gãsitã o solutie; legile sunt fãcute sã fie schimbate, termenele, chiar expirate, se pot prelungi, trebuie doar sã se vrea’, si-a continuat pledoaria Boros, care a incercat sã si-i atragã de partea sa pe ceilalti primari prezenti la intalnire, chiar dacã acestia, fiind din mediul rural, nu aveau nici o tangentã cu supãrarea sa. A fost nevoie de interventia prefectului Eduard Popica, care a propus ca discutia sã continue la o proximã Sedintã de Dialog Social, la care vor fi invitati atat primarii oraselor si municipiilor si responsabili din cadrul ISJ, cat si liderii sindicatelor din educatie.