Primãria Vaslui îsi face propria firmã de constructii

miercuri, februarie 28, 2018, 3:00

Primãria Vaslui intentioneazã sã înfiinteze o firmã proprie pentru reabilitarea infrastructurii. Criza constructorilor este atât de mare, încât sunt sanse mici ca, în aceastã primãvarã, sã fie gãsite suficiente firme pentru a executa proiectele existente. Din cauza lipsei fortei de muncã, investitiile demarate au un ritm lent de executie, iar societãtile existente evitã sã mai lucreze în interiorul oraselor. Si primarii comunele se confruntã cu acelasi fenomen, existând riscul ca multe proiecte sã nu mai fie realizate.

Criza firmelor de contructii isi aratã consecintele negative incã din primele luni ale acestui an. Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a precizat cã are alocatã in buget suma de 5 miliarde de lei vechi pentru lucrãri de asfaltare, dar nu stie dacã se vor prezenta firme la licitatie. ‘Nu mai vin firmele sã lucreze in interiorul oraselor. Majoritatea operatorilor economici merg in mediul rural, unde se implementeazã proiecte pe infrastructurã prin PNDL. O sã fim nevoiti sã facem o societate pentru repararea drumurilor, care sã fie in subordinea Primãriei Vaslui. Nu stim cu cine vom turna asfalt in aceastã primãvarã. Va fi foarte greu, pentru cã nu mai sunt firme de constructii’, a spus Vasile Pavãl. Criza fortei de muncã s-a resimtit din plin si in ultimele luni ale anului trecut, cand in municipiul Vaslui se lucra pe strada Avram Iancu, in zona Sinagogii, la Teoclinik, pe Costache Negri sau in Parcul Tineretului. ‘La aceste lucrãri, ritmul este scãzut, din cauzã cã nu sunt muncitori. Este prevãzutã o perioadã de executie a contractului, insã lucrurile se miscã de azi pe maine. Avem in teren firme de constructii si din Vaslui, si din Negresti, si din Galati, si din Pitesti. Firmele isi fac singure planurile de muncã. Noi avem tot interesul ca aceste lucrãri sã fie finalizate, pentru cã o parte din ele au termenul de incheiere in acest an. Cand se terminã contractul si nu va fi terminatã investitia, atunci vom putea sã discutãm cu acesti agenti economici’, spunea Daniel Neacsu, viceprimarul municipiului Vaslui. Dacã o parte din marile firme de constructii din judetul Vaslui au intrat in faliment, in ultima perioadã, au apãrut multe firme mici, cu maxim 15 angajati, fãrã capacitatea de a licita si gestiona proiecte mari. ‘Criza de fortã de muncã este prezentã si la Vaslui din plin, iar noi simtim acest lucru in proiectele pe care le avem. Toti patronii ne spun cã nu au oameni’, a explicat Daniel Neacsu.

La fel este si în comunele vasluiene

Neculai Moraru, primarul comunei Fãlciu si presedintele Asociatiei Comunelor din Romania – Filiala Vaslui, a spus cã lipsesc din judet firmele de contructii civile, cum ar fi grãdinite, scoli, dispensare etc. ‘Este o situatie delicatã. Mai avem in judet vreo douã – trei firme mai puternice pe infrastructura rutierã. Firme sunt, dar nu au fortã de muncã si nu se pot prezenta la licitatii. Eu am castigat un proiect pentru construirea unei grãdinite pe fonduri europene, iar la licitatie a venit o singurã firmã. Acum, trebuie sã mã rog de constructori sã termine lucrãrile, deoarece sunt termene de finalizare stricte. Pentru aceastã grãdinitã, am deja in cont jumãtate din valoarea proiectului, care este de 500.000 euro. Am si un proiect european pe drumuri, in valoare de un milion de euro, pentru modernizarea a 5,6 kilometri de drumuri sãtesti’, a spus Neculai Moraru.

Muncitorii straini, o solutie?!

În actuala crizã de fortã de muncã de la nivel local si national, nu este exclus ca, in perioada imediat urmãtoare, sã fie importatã fortã de muncã. ‘Ori importãm fortã de muncã, ori se plãtesc salarii bune pentru romanii care nu mai vor sã lucreze in constructii in tarã. Nu este exclus sã vedem strãini si in judetul Vaslui, care sã lucreze la proiecte de investitiiî, a mai spus Moraru. La fel ca si investitiile din fonduri europene, si proiectele castigate pe PNDL 2 trebuie finalizate conform contractelor de finantare. Astfel, panã in anul 2020 trebuie implementate toate proiectele. ‘Dacã nu gãsesti o firmã serioasã, nu poti sã faci investitiile. sã nu ne mirãm dacã vor fi proiecte lãsate de izbeliste, pentru cã firmele nu vor avea puterea sã continue lucrãrile’, a mai spus Moraru.