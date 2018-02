Prima probã a Bacului 2018, trecutã fãrã probleme!

vineri, februarie 16, 2018, 3:00

Toti cei aproape 3.800 de liceeni care au sustinut zilele trecute prima probã a examenului de Bacalaureat, sesiunea de varã 2018, au promovat fãrã probleme. Dupã evaluarea competentelor la limba românã, urmeazã, de azi si pânã marti, 20 februarie, evaluarea competentelor digitale, probã la care s-au înscris 3.804 candidati.

Mutarea sustinerii probelor orale ale sesiunii de varã a Bacalaureatului 2018 in timpul anului scolar se pare cã a fost de bun augur, numãrul absentilor fiind mult mai mic decat la editiile precedente ale acestui examen de maturitate. Din totalul de 3.833 de absolventi inscrisi la prima probã oralã, cea de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba romanã (proba A), au absentat doar 37 de candidati, majoritatea provenind din promotiile anterioare. În ceea ce priveste examenul in sine, care s-a desfãsurat la unitãtile liceale de care apartin elevii, acesta s-a desfãsurat fãrã probleme. Asa cum era de asteptat, nu a fost inregistrat nici un candidat picat, principala conditie pentru a primi calificative de trecere fiind practic cea de a se prezenta la examen. În functie de profilul si specialitatea unitãtii de invãtãmant pe care o vor absolvi, 1.833 de candidati au primit calificativul de utilizator experimentat, 753 de candidati, cel de utilizator avansat, iar 210 candidati au primit calificativ de utilizator de nivel mediu a limbii romane. De azi, incepe evaluarea competentelor digitale, ce se va desfãsura in zilele de 16, 19 si 20 februarie, probã la care sunt inscrisi 2.804 candidati. Ultima probã oralã, cea de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limbã de circulatie internationalã, si la care sunt asteptati 2.746 candidati, se va desfãsura pe 21 si 22 februarie. În ceea ce priveste candidatii ce nu se prezintã la aceste probe orale, ei pot continua sã sustinã restul probelor, inclusiv, in luna iunie, pe cele scrise, urmand ca, ulterior, sã se prezinte pentru a sustine evaluarea competentelor lingvistice la limba romanã, cele digitale ori cele lingvistice intr-o limbã strãinã in sesiunea de toamnã a Bacalaureatului. Trebuie spus cã atunci, probele orale se vor sustine dupã cele scrise, la sfarsitul lunii august.