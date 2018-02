Prevenirea situatii lor de urgentã, o constantã a activitãtii Prefecturii

miercuri, februarie 21, 2018, 3:00

Potrivit Raportului de activitate pe 2017, o directie distinctã de actiune a Prefecturii Vaslui au fost prevenirea situatiilor de urgentã si gestionarea acestora prin Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgentã (CJSU). Principalele activitãti au vizat monitorizarea permanentã a situatiilor de urgentã din zonele afectate si potential a fi afectate, coordonarea activitãtii comitetelor locale pentru situatii de urgentã din judet pentru gestionarea eficientã a situatiilor de urgentã, organizarea si executarea de exercitii cu caracter specific interventiilor in situatii de urgentã. Anul trecut, CJSU Vaslui s-a intrunit in 15 sedinte, s-a participat la 36 evaluãri in teren pentru constatarea si evaluarea pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase, pe teritoriul judetului Vaslui, si s-au desfãsurat patru exercitii cu forte si mijloace in teren.