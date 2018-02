Pompierii vasluieni, un nou exercitiu tactic

joi, februarie 1, 2018, 3:00

Marti, 30 ianuarie, începând cu ora 18.15, Sectia de pompieri Husi din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Podul Înalt” al judetului Vaslui a efectuat un exercitiu tactic cu forte si mijloace în teren, cu tema „Interventia fortelor si mijloacelor pentru înlaturarea efectelor unui accident major produs ca urmare a coliziunii unui microbuz de transport persoane cu un autoturism, în municipiul Husi, pe DE 581, zona Statia meteo”.

Potrivit scenariului exercitiului, in data de 30.01.2018, ora 18.15, din cauza vitezei neadaptate la carosabilul alunecos ca urmare a precipitatiilor sub formã de zãpadã si a temperaturilor scãzute, soferul unui autoturism care circula din directia Vama Albita, in curba din dreptul statiei meteo Husi, a pierdut contolul volanului, intrand pe cotrasens si lovindu-se frontal cu un microbuz de transport persoane ce executa o cursã regulatã Husi – Ghermãnesti. În urma coliziunii, 4 persoane aflate in autoturism au rãmas incarcerate, iar in microbuz, 6 pesoane sunt rãnite, necesitand ingrijiri medicale. Din cauza impactului dintre cele douã autovehicule s-a produs un scurt-circuit la instalatia electricã a microbuzului izbucnind un incendiu la compartimentul motor. Exercitiul a avut ca obiectiv general verificarea timpului de reactie si a posibilitãtilor tehnice de interventie ale fortelor si mijloacelor tehnice, precum si pregãtirea personalului care trebuie sã intervinã in cazul unui asemenea accident rutier. Structurile participante la exercitiu au fost Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui, Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui, Inspectoratul Judetean de Jandarmi Vaslui si UPU/SMURD Vaslui. Pentru gestionarea situatiilor tactice, au fost directionate urmãtoarele mijloace tehnice din cadrul inspectoratului: o autospecialã de primã interventie si comandã, douã autospeciale de lucru cu apã si spumã, cu module de descarcerare, o ambulantã tip ‘B2’. În sprijin au intervenit douã autospeciale ale politiei rutiere din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui si un echipaj mobil cu o autospecialã de interventie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Vaslui. Actiunea s-a incheiat cu o analizã a modului si capacitãtii de interventie in cazul producerii unei astfel de situatii, concluzia fiind cã, toate fortele participante au demonstrat cã pot gestiona corect si coerent o situatie de urgentã de o asemenea anvergurã.