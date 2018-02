Pompierii vasluieni si-au îmbunãtãtit timpii de rãspuns

marți, februarie 6, 2018, 3:00

În 2017, timpii operativi (de deplasare si de interventie) realizati de pompierii din cadrul ISU „Podul Înalt” Vaslui au fost de 13 minute – timpul mediu de rãspuns (cu 1 minut mai putin decât în 2016), si 86 minute – timpul mediu de interventie (cu 5 minute mai putin decât în 2016). Viteza medie de deplasare a autospecialelor la incendii a fost de 50 km/h.

În anul 2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã (ISU) ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui si Serviciile Voluntare/Private pentru Situatii de Urgentã au fost alertate pentru gestionarea unui numãr de 5.607 eveni – mente, intervenind pentru indeplinirea misiunilor specifice astfel: 5.257 de situatii de urgentã la care s-a intervenit (in medie 14,4 pe zi), 350 de deplasãri fãrã interventie (106 EPA, 244 alte situatii de urgentã), din care 247 deplasãri fãrã interventie, 81 intoarse de pe traseu si 22 de alarme false. Cele 5.257 de situatii de urgentã la care s-a intervenit au fost 4.301 asistentã medicalã de urgentã (reprezentand 82% din total). 353 incendii, din care 8 in judetul Iasi (5,5%), 190 misiuni de asistentã a persoanelor (3,2%), 195 de alte situatii (2,9%), 111 incendii de vegetatie uscatã si altele (2,5%), 64 misiuni de asigurare/supraveghere a zonelor probabile de produ – cere a unor situatii de urgentã (1%), 29 salvãri de animale (0,5%) si 11 descarcerãri (0,2%). Comparativ cu anul prece – dent, s-a inregistrat o scãdere cu 16%, de la 6.263 situatii de urgentã la care s-a intervenit, la 5.257 de inter ventii, in anul 2017. Scãderi au fost inregis – trate, printre altele, la Asistenta medicalã de urgentã (18%), Incendii de vegetatie uscatã (28%), iar cresteri, la incendii (2%), asigurare/supraveghere zonã (16%). Cele mai putine situatii de urgentã la care s-a intervenit au fost 284, in luna februarie, iar cele mai multe, 585, in luna martie.