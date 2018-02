Plãti de 63.292 lei pentru accidentele de muncã

luni, februarie 19, 2018, 3:00

Anul trecut, in judetul Vaslui au fost inregistrate 21 accidente de muncã, din care 12 soldate cu incapacitate temporarã de muncã, 5, cu invaliditate si 4, cu deces. Tot anul trecut, au fost inregistrate 3 cazuri de boli profesionale. Potrivit datelor Casei Judetene de Pensii (CJP) Vaslui, cheltuielile totale efectuate cu accidentele de muncã in 2017 au fost de 63.292 lei. ‘Prin intermediul Compartimentului de accidente de muncã si boli profesionale, s-au efectuat vizite pentru informarea angajatorilor asupra functionãrii sistemului de asigurare pentru accidente de muncã si boli profesionale si s-au derulat activitãti de prevenire la un numãr de angajatori 24 angajatori. Totodatã, au fost intocmite 72 tablouri de prevenire pe post de lucru si au fost propuse 2.807 mãsuri de prevenire si de securitate. Anu trecut, au fost organizate patru intalniri de informare a angajatorilor, la care au participat 20 angajatori din judet’, a spus Bogdan Iasabel, directorul CJP Vaslui. În judetul Vaslui, in perioada 2012 – 2016, au avut loc 149 de accidente de muncã, din care 15 mortale. Printre cauzele care au condus la producerea accidentelor se numãrã nerespectarea procedurilor legale privind circulatia pe drumurile publice, utilizarea necorespunzãtoare a echipamentelor de muncã, neluarea mãsurilor de securitate pentru prevenirea cãderilor de la inãltime etc.