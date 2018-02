Pietele au «gãurit» serios bugetul Bârladului

luni, februarie 5, 2018, 3:00

Desi s-a crezut mereu cã este de departe cea mai profitabilã directie a Primãriei Bârlad, Directia pentru Administrarea Pietelor, Parcãrilor si Cimitirelor (DAPPC) Bârlad s-a dovedit a fi, în ultimii 10 ani, si o povarã pentru bugetul local. O demonstreazã rezultatele unui control recent al Curtii de Conturi, în urmã cãruia s-a aflat cã directia si/sau unii angajati ai acesteia au adus un prejudiciu de peste 160.000 lei bugetului local. Cum se vor recupera banii, rãmâne de vãzut, însã cert este cã suma stabilitã drept prejudiciu a reiesit doar din verificare a mai putin de jumãtate din contractele pe care DAPPC le are încheiate, ceea ce înseamnã cã pierderile ar putea fi cu mult mai mari.

‘Cine este vinovat pentru acest prejudiciu destul de mare si mai ales cum va fi el recuperat?’, este intrebarea pe care au pus-o unii consilieri locali barlãdeni in momentul in care actualul director al DAPCC, Iulian Bica, a prezentat public concluziile raportului Curtii de conturi. De fapt, expertii, care au verificat activitatea Directiei, au analizat, aleatoriu, doar 52 din peste 120 de contracte pe care entitatea le are incheiate cu diferiti comercianti si investitori locali. Asa s-a aflat cã bugetul local a fost prejudiciat cu circa 160.000 de lei, in perioada 2006-2016, intrucat tarifele percepute de DAPPC nu au fost actualizate cu rata inflatiei. Totodatã, in acelasi raport se mai aratã si cã unele contracte au fost modificate din pix sau creion, cu scopul de a se altera anumite suprafete de teren date in chirie. În fata acestor nereguli, inspectorii Curtii au stabilit si un plan de mãsuri, pe care DAPPC urmeazã sã il punã in practicã imediat. Un prim obiectiv ar fi reverificarea tuturor contractelor existente. ‘Noi deja am inceput sã indeplinim unele obiective din plan si pentru inceput am comandat o nouã expertizã la toate cele 124 de contracte pe care Directia le-a avut incheiate in perioada auditatã si din care mare parte sunt incã in derulare. Asa cum nici Curtea nu a putut stabili vinovatii nici aceastã nouã expertizã nu o va face, panã cand nu vedem exact care este dimensiunea realã a prejudiciului. Acum, pentru cã m-ati intrebat cum anume se poate recupera prejudiciul, pot spune cã existã douã cãi. Vorbim aici de recuperarea banilor fie de la cei cu care s-au incheiat contractele, fie de la personalul nostru care se va demonstra cã este vinovat. Cert este cã prejudiciul va fi recuperat!’, a spus Bicã in plenul Consiliului Local Barlad. Fãrã un prea mare exercitiu de memorie, toti consilierii locali si-au amintit cine a condus destinele DAPPC in perioada verificatã de inspectorii Curtii de Conturi. Este vorba despre Vasile Ciochinã, in calitate de director executiv si concomitent consilier personal al fostului primar, Constantin Constantinescu, precum si Jan Mihu, in calitate de administrator al pietelor. Asa cum se prefigureazã, cei doi sar putea sã aibã de dat o serie amplã de explicatii, mai ales cã expertiza care urmeazã sã aibã loc va urmãri mai multe obiective decat cea anterioarã. Rãmane de vãzut care sunt dimensiunile reale ale prejudiciului si mai ales dacã actualul director al DAPPC se va tine de cuvant si va recupera banii pierduti.