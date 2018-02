Peste 660 de locuri de muncã în strãinãtate, prin reteaua Eures

vineri, februarie 2, 2018, 3:00

Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationalã pentru Ocuparea Fortei de Muncã (ANOFM), in Spania sunt disponibile 164 de locuri de muncã pentru agricultori, in Germania – 120, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucrãtori in agriculturã – culegãtori de mazãre. De asemenea, Olanda oferã 56 de locuri de muncã, majoritatea pentru lãcãtus confectii metalice, sudor si culegãtor de cãpsune, iar Polonia dispune de 40 de locuri de muncã pentru specialisti in relatii cu clientii. Totodatã, in Belgia sunt vacante 38 de locuri, cele mai multe pentru ciontolitor transator carne, Cehia – 30 (15 operator CNC, 15 forjor), Portugalia – 30 de locuri de muncã pentru culegãtor zmeurã, mure si afine, Slovenia – 30 de locuri muncitor asamblare productie componente auto, Finlanda – 23 (12 lucrãtori sezonieri – culegãtori de cãpsuni, zmeurã si mazãre, 10 mãcelar/transator carne de pui, un ospãtar, Luxemburg – 10 locuri pentru senior tehnician Chrome, Malta – 10 (operator matrite plastic), Bulgaria – opt (patru matriteri, patru turnãtori), Marea Britanie – cinci locuri pentru asistent medical, Norvegia – douã locuri pentru frizer, iar Lituania oferã un post pentru manager vanzãri.