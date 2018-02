Persoanele exceptate de la plata contributiei pe sãnãtate

luni, februarie 26, 2018, 3:00

În contextul majorãrii cotei CASS datoratã pentru persoanele fizice asigurate in sistemul de sãnãtate, de la 5,5% la 10%, categoriile de persoane pentru care in anul 2017 contributia se suporta de la bugetul de stat, au fost incluse in categoria persoanelor exceptate de la plata contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate. Printre cele exceptate se numãrã persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, persoanele care se aflã in concediu medical pentru incapacitate temporarã de muncã, persoanele care beneficiazã de indemnizatie de somaj, persoanele care se aflã in concediu pentru cresterea copilului, persoanele fizice care beneficiazã de ajutor social, persoanele care executã o pedeapsã privativã de libertate sau se aflã in arest preventiv in unitãtile penitenciare, strãinii aflati in centrele de cazare in vederea returnãrii ori expulzãrii, personalul monahal al cultelor recunoscute, persoanele cetãteni romani care sunt victime ale traficului de persoane.