Peretele unui bloc din Bârlad s-a transformat în… retea de socializare!

joi, februarie 8, 2018, 3:00

O banalã alee de trecere, foarte îngustã. De-o parte a acesteia, un gard viu, de cealaltã, peretele unui bloc, placat cu cãrãmizi ornamentale. Sunt sute, si fiecare în parte transmite un mesaj special. Dominã cele scrise de „victimele” unor deceptii în dragoste, însã si declaratiile de amor au locul lor, cu grijã ales. Întâmplãtor sau nu, peretele cu mesaje este chiar al cabinetului în care a lucrat pânã în vara anului 2016, avocatul, pe atunci, Dumitru Boros, acum primar al municipiului Bârlad.

Mesajele, extrem de creative, ale unor anonimi sau, in cel mai bun caz, semnate doar cu initiale, oferã suficiente indicii despre starea emotionalã si varsta celor care le-au compus. Un lucru este cert: cele mai multe au fost scrise pe cãrãmizile peretelui in cauzã de tineri bine scolarizati, chiar inteligenti, unii dintre ei foarte bine ancorati in realitate. Pentru acestia, viata de zi cu zi s-a dovedit a fi o veritabilã sursã de inspiratie, peretele fiind ‘vehiculul’ lor spre posteritate… panã la primul var. Citindu-le pe toate si eliminandu-le pe cele doar cateva vulgare, un trecãtor pe aleea in cauzã a concluzionat, la randul sãu, cu un marker, pe una din putinele cãrãmizi pe care le-a gãsit libere: ‘Zidul ãsta ascunde multe povesti triste!’. Un alt trecãtor a scris, probabil dupã ce a citit si el majoritatea mesajelor, ‘Peretele depresiei’. Si pe bunã dreptate. Iatã cateva exemple de trãiri adolescentine transpuse pe zid: ‘În ziua de azi, doar tu si dragostea ta mã mai tineti in viatã!’, ‘Îti fac cadou sentimentele mele. Ti le pun la picioare! Nu cãlca pe ele!!!’, ‘La un moment dat, totul era perfect, dar viata e o c..vã! Iar tu ai fost viata mea!’, ‘Spune-mi tu: a fost bine cand ti-am dat si sufletul si ti l-am pus pe tavã? Acum ascultã-i urletul!’, ‘Regret cã n-am fost ce-ai fi vrut!’, ‘Indiferenta o sã te omoare’, ‘Simtim mai multe decat arãtãm si spunem mai putin decat gandim!’. Paradoxal, foarte multe dintre mesaje au primit chiar si rãspunsuri, semn cã, la un moment-dat, undeva, pe vreo cãrãmidã a aceluiasi zid, doi tineri indrãgositi si-au declarat iubirea. Dupã despãrtire, unul a scris cã ii pare rãu, in timp ce al doilea i-a replicat: ‘Pãrerile de rãu nu vindecã rãni!’, ‘Mi-ai promis cã nu mã vei lãsa’. Ea, cel mai probabil, a rãspuns din nou: ‘Îmi pare rãu cã nu am putut fi ce-ai fi vrut tu sã fiu!’ si ‘Uitã ceea ce simti si adu-ti aminte ceea ce meriti!’. Descumpãnit/ã, dar foarte sugestiv/ã a fost, la un moment dat, si un/o alt/ã adolescent/ã: ‘Nu mai pot continua asa. Mã distrugi psihic!’. Atat de frumoase si sincere sunt insã declaratiile de dragoste de pe unele cãrãmizi – chiar dacã in mare parte au fost scrise in limba englezã – cã practic ne-a fost extrem de greu sã facem o selectie. Si le-am ales pe cele care transmit cel mai bine cat e de frumoasã iubirea adolescentinã: ‘Nu-mi merge-n fatã/S-ar putea sã nu te urmez, Nu-mi merge-n spate/S-ar putea sã nu te pot conduce, Mergi langã mine/Si-mi fii prieten!’, ‘Nu voi renunta niciodatã la ceea ce am creat amandoi. Voi lupta mereu pentru ca tu sã faci parte din mine!’, ‘Iubirea vine pe nevãzute, dar o vedem cand pleacã. Închide ochii cand te iubesc!’, ‘M-am indrãgostit de tine mai mult decat mi-am propus. Acum ce mã fac?’ si ‘Te-am ales pe tine! Si te-as mai alege iar si iar si iar si iar. Fãrã pauzã, fãrã dubiu, intr-o clipitã te-as alege la infinit!’.