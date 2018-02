Pensionarii vor urgent o nouã lege a pensiilor si mai multi bani

marți, februarie 13, 2018, 3:00

Pensionarii din judetul Vaslui vor ca noua lege a pensiilor sã fie aprobatã cât mai rapid. Bãtrânii sustin cã rata mortalitãtii în rândul pensionarilor este foarte mare, iar o nouã amânare a legii ar însemna pentru multi refuzul unei pensii mai mare. Pensionarii s-au plâns prefectului Eduard Popica cã multe persoane în vârstã care au avut calificãri înalte au niste pensii foarte mici si au ajuns sã trãiascã în mizerie.

Pensionarii vasluieni nu mai sunt atat de siguri cã noua lege a pensiilor va fi adoptatã in acest an. În cadrul Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Varstnice Vaslui, pensionarii i-au spus prefectului Eduard Popica cã nici panã in prezent nu existã un proiect definitiv al actului normativ. Reprezentantii pensionarilor au mai spus cã, la nivel national, organizatiile pensionarilor au transmis Ministerului Muncii mai multe propuneri, dar nu au primit niciun rãspuns. ‘Nu cred cã in acest an legea pensiilor va fi gata. Propunerile trimise de noi ajung la un cos, nimeni nu se uitã peste ele. Noi nu vom sta pasivi, deoarece viata pensionarilor se schimbã in rãu, cresc preturile la alimente, medicamente, transport, servicii. În mediul rural, pensionarii nu stiu ce drepturi au. Au lucrat in grupe de muncã grele, iar acum nu mai gãsesc documentele justificativeî, a spus Ioan Stamate, presedintele Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice Vaslui. În mai multe comune din judet, nici panã la aceastã datã nu sunt medici de familie, iar primii care au cel mai mult de suferit sunt pensionarii. ‘Anul trecut, au murit foarte multi pensionari – am avut 4.600 de decese. În cativa ani, ne ducem toti. La pensionari, orizontul de asteptare este mic, de aceea vrem ca legea pensiilor sã fie cat mai repede adoptatãî, a spus Stamate. Eduard Popica le-a reamintit pensionarilor cã judetul Vaslui are mai multi parlamentari; si acestia ar trebui sã fie mesagerii cererilor formulate de ei. Pe de altã parte, ‘Eu nu cred cã, dacã vom convoca la o intalnire de lucru parlamentarii, acestia nu vor veni’, s-a arãtat increzãtor prefectul. Cat priveste legea pensiilor, Bogdan Isabel, directorul Casei Judetene de Pensii Vaslui, le-a spus pensionarilor cã panã la sfarsitul lunii februarie, va apãrea proiectul final al actului mormativ

Probleme la Husi

Petru Florea, coordonaturul Cllubului Pensionarilor din Husi i-a povestit prefectului situatia grea cu care se confruntã pensionarii din zonã. ‘Avem un sediu impropriu, nu avem grup sanitar, ne cade tavanul in cap. Nici usa nu mai stãtea in picioare; am reusit sã o schimbãm noi. Am vorbit cu primarul si i-am cerut sã facã ceva. Dacã nu rezolvãm aceastã problemã, eu imi dau demisia. Am organizat multe actiuni la Husi, iar oamenii isi doresc sã aibã unde sã deschidã o usã, sã se relaxeze. Sunt peste 2.000 de pensionari in zona Husi. Sã vedeti ce pensii au si ce valori sunt! Acum au ajuns in mizerie si nu vor decat un club unde sã se recreeze’, a spus Petru Florea. Prefectul Popica i-a promis reprezentantului pensionarilor cã va lua legãtura cat mai repede cu primarul din municipiul Husi pentru a fi rezolvatã aceastã problemã.

Doleantele pensionarilor

Pensionarii cer Ministerului Muncii ca termenul de pensionar sã fie definit clar: persoana care a indeplinit varsta prevãzutã de lege pentru pensionare si a realizat stagiul complet de cotizare si, de asemenea, persoana care a realizat varsta de pensionare, dar nu si stagiul complet de cotizare. Urmasii pensionarilor au dreptul la o parte din pensiile acestora, dar nu trebuie inclusi in categoria pensionarilor. Totodatã, salariatii care isi intrerup activitatea din motive medicale sã fie plãtiti din bugetul Ministerului Sãnãtãtii, iar persoanele care au varsta de pensionare, dar care au stagiul de cotizare mai mic de 15 ani sã fie incadrati in categoria de ajutor social si nu in cea de pensionari. Pensionarii mai cer ca valoarea punctului de pensie sã reprezinte cel putin 45% din salariul mediu brut folosit la fundamentarea bugetului de asigurãri sociale, iar raportul dintre pensia cea mai micã si cea mai mare sã fie de 1 la 10. În prezent, din cei 102.278 pensionari din judetul Vaslui, un numãr de 30.300 de persoane primesc pensii mai mici de 520 lei.