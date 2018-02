Pensionarii s-au sãturat sã vorbeascã singuri

joi, februarie 15, 2018, 3:00

Vineri, Ion Stamate, presedintele Consiliului Judetean al Persoanelor Varstnice Vaslui, s-a plans, in cadrul sedintei Comitetului Consultativ de Dialog Civic, cã vocea bãtranilor si pensionarilor nu este ascultatã. ‘La toate intalnirile pe care le avem la Federatie, dar si la Consiliul National al Persoanelor Varstnice, dezbatem viata pensionarilor si facem propuneri de imbunãtãtire a legii pensiilor, a conditiilor din spitale, a acordãrii medicamentelor, a transportului urban si interurban, timpul liber al pensionarilor. Din pãcate, legea pensiilor nu are, incã, un proiect definitiv si nu se stie cand va fi gata. Din partea noastrã se fac multe propuneri, dar toate rãman fãrã rãspuns. Dorim ca valoarea punctului de pensie sã reprezinte 45% din salariul mediu brut, dreptul pensionarilor de peste 70 de ani de a circula in mod gratuit cu trenul, cresterea numãrului de cãlãtorii cu 50% reducere, de la 3 la 6, stabilirea corectã a numãrului pensionarilor, prin scoaterea din evidentã a celor cu stagiul incomplete de cotizare si a celor cu pensie pe caz de boalã’, a spus Ion Stamate. El a cerut Institutiei Prefectului – judetul Vaslui sã initieze discutii zonale cu pensionarii si institutiile statului, pentru o revolvare mai rapidã a doleantelor acestora, solicitare cu care prefectul Eduard Popica a fost de acord. Urmeazã ca, urmand ca in perioada urmãtoare, sã fie anuntat si programul acestor intalniri. Prefectul se va implica si in reamenajarea Clubului Pensionarilor de la Husi, care nu este propice pentru activitãti cultural-artistice si sportive. ‘Vom avea un dialog cu domnul primar Ciupilan si reprezentantii pensionarilor, pentru a gãsi modalitatea de reabilitare a clubului, care nu oferã cele mai bune conditii. E nevoie de un asemenea club, fiind o bunã oportuntiate de socializare pentru persoanele in varstã’, a spus prefectul.