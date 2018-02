Pensia mai mare de 520 lei aduce o reducere cu 50% a abonamentului pe transportul public

vineri, februarie 2, 2018, 3:00

Pensionarii din municipiul Vaslui cu pensii mai mari de 520 lei ar putea beneficia de subventionarea cu 50% din valoarea unui abonament lunar pe transportul public. Propunerea a fost fãcutã de liberali în plenul sedintei Consiliului Local Vaslui, iar luna viitoare va fi supus votului un proiect de hotãrâre în acest sens. În prezent, primesc reducerea de 50% doar pensionarii care au pensia de 520 lei.

Liberalii din Consiliul Local (CL) Vaslui au repurtat o primã victorie din acest an. Este vorba despre discutiile privind actualizarea deciziei cu privire la stabilirea modalitãtii de acordare si a cuantumului gratuitãtii la transportul urban cu mijloace de transport in comun, pentru persoanele cu handicap accentuat si grav, asistentii personali ai acestora, precum si facilitãti acordate altor categorii de persoane. Marius Arcãleanu, consilier PNL, a propus in plenul sedintei ca subventionarea cu 50% din valoarea unui abonament lunar pe toate liniile sã se acorde pentru pensionarii care au pensie de panã in 700 de lei, nu doar pentru cei care incaseazã pensie socialã. Consilierul liberal a mai propus ca si pensionarii cu pensii intre 700 si 1.000 lei sã primeascã o reducere cu 30% la abonamentele SC Transurb, beneficii de care sã se bucure si elevii de la scolile postliceale. Consilierii au decis in unanimitate ca sã aprobe proiectul de hotãrare in forma initialã, iar luna viitoare sã fie formulat un alt proiect, care sã cuprindã propunerile lui Maris Arcãleanu. Cum liberalii au fost de acord cu propunerea fãcutã de majoritatea PSD, proiectul a fost votat, iar propunerile au fost retrase pentru a fi cuprinse intr-un proiect de hotãrare viitor. În anul 2013, pentru categoria de pensionari care detine pensie socialã minim garantatã, in valoare de 400 lei, CL Vaslui a aprobat o facilitate la accesul serviciului de transport, prin subventionarea cu 50% din valoarea unui abonament lunar pe toate liniile, la transportul urban. Din anul 2013 si panã in prezent, nivelul pensiei sociale minim garantate a suferit mai multe majorãri iar in prezent, aceastã categorie de persoane a fost exclusã din randul persoanelor cu facilitãti la transportul urban. Începand cu 1 martie 2017, nivelul pensiei sociale minim garantate pentru pensionari este de 520 lei. În consecintã, s-a aprobat subventionarea cu 50% din valoarea unui abonament lunar pe o linie transportul urban pe mijloacele de transport in comun pentru pensionarii cu pensia socialã minim garantatã.