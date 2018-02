Penitenciarul Vaslui dã tonul grevei generale

vineri, februarie 2, 2018, 3:00

Lucrãtorii de la Penitenciarul Vaslui sunt decisi sã blocheze activitatea. Dupã ce au prestat peste 40.000 de ore suplimentare neplãtite si se confruntã cu o lipsã acutã de persoanal, angajatii din sistem au tras un ultim semnal de alarmã cãtre Ministerul Justitiei. Salariatii nu mai vor promisiuni si nu mai sunt dispusi sã facã muncã voluntarã. Ministerul Justitiei a primit de la sindicalisti 12 solutii pentru rezolvarea problemelor din sistemul penitenciar si asteaptã un rãspuns concret din partea autoritãtilor.

Angajatii de la Penitenciarul Vaslui se pregãtesc de sistarea activitãtii. Dupã ce in cursul anului trecut s-au ales doar cu primisiuni, sindicalisti au trecut la actiune si sunt decisi sã recurgã la proteste radicale pentru a-si castiga drepturile. Actiu – nea sindicalistilor a fost declansatã, ieri, printr-o conferintã de presã, tinutã la Vaslui, si va continua si in alte puncte critice de la nivel natonal. Penitenciarul Vaslui a fost punct de plecare tocmai pentru cã aici este situatia cea mai gravã din tarã. Dan Gheteu, presedintele Sindicatului din Penitenciarul Vaslui, a spus cã unitatea se confruntã cu o lipsã acutã de personal, in prezent deficitul fiind de un lucrãtor la sase detinuti, in conditiile in care legislatia prevede un lucrãtor la trei detinuti. Din cauza lipsei de personal, in ultima perioadã au fost prestate, suplimentar, peste 40.000 de ore de muncã, evident, neplãtite. ‘Ministrul Justitie ne-a promis cã ne va plãti orele suplimentare, dar nu s-a realizat nimic. Nu putem rãmane asa, vom protesta la Penitenciarul Vaslui. Probabil, se va ajunge si la blocarea activitãtii. Am primit 64 de locuri la Vaslui, insã aceste posturi nu sunt bugetate. Lumea nu mai vrea sã lucre – ze neplãtitã. Muncim 15 luni pe an, pentru cã suntem condamnati sã fa – cem acest lucru’, a spus Dan Gheteu. În prezent, la Penintenciarul Vaslui sunt 278 de angajati, din care 178 salariati operativi, in conditiile in care este necesar un portofoliu de 420 persoane.’În raport cu rãspunsul pe care il primim la doleantele noastre, vom declansa un protest la Penitenciarul Vaslui, dupã care vom trece la blocarea activitãtii, Practic, personalul va refuza sã intre in serviciu’, a mai spus Dan Geteu.

12 solutii pentru problemele din penitenciare

Sindicalistii de la nivel national au transmis conducerii Ministerului Justitiei un set de 12 solutii pentru rezolvarea situatiei din penitenciarele romanesti. Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationalã a Penitenciarelor din Romania, a spus cã, pentru sistemul penitenciar, 2017 a fost un an ratat. ‘Ministrul a fãcut o promisiune de care nu s-a tinut: plata datoriilor cãtre personalul din penitenciare, cele peste 1 milion de ore suplimentare, nerecuperate in ultimii 2 ani. Dupã 6 luni de mandat si de discutii pur teoretice despre sistemul penitenciar, l-am determinat pe ministrul Justitiei sã coboare de la catedrã si sã viziteze primul penitenciar. La acel moment, pe fondul protestelor angajatilor din penitenciare, i-am propus ministrului si o listã care cuprinde un numãr de 12 solutii la problemele existente in penitenciare, solutii pe care a si promis, la o discutie ulterioarã, cã le va pune in practicã, intr-o formã sau alta. Oamenii au fãcut puscãrie venind la serviciu, pentru un salariu’, a explicat Sorin Dumitrascu. În realitate, sustin sindicalistii, niciuna dintre aceste promisiuni nu a fost respectatã.

Discriminati la salarii si pensii

Pentru cã sistemul penitenciar nu poate fi gestionat in regim de fãrã frecventã, sindicalistii au cerut sã fie desemnat un secretar de stat care sã aibã delegatã competenta de a gestiona sistemul penitenciar si proiectul de modernizare a acestuia. Ministrul si-a asumat conducerea cu intermitentã, si asta explicã lipsa totalã de rezultate. Sindicalistii mai acuzã lipsa de comunicare din partea Ministerului Justitiei, blocarea investitiilor, subfinantarea penitenciarelor, legislatia blocatã, precum si criza de personal. ‘Avand in vedere cã de mai bine de 8 ani statele de functii si organigramele penitenciarelor nau mai fost modificate pentru a fi adaptate nevoilor operative, am solicitat ministrului Justitiei sã asigure suplimentarea acestor state de la 15.000 la 20.041 de functii. Dupã luni de tergiversãri, am obtinut suplimentarea cu 1.000 de functii, insã acestea nu au fost finantate niciodatãî, a subliniat Dumitrascu. Alte probleme cu care se confruntã salariatii sunt legate de discriminãrile salariale si la pensionare, dar si intarzierea adoptãrii ‘Statutului functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei peniten – ciare’.