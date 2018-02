Pasul decisiv pentru o carierã de succes

miercuri, februarie 28, 2018, 3:00

Ministerul Apãrãrii Nationale prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Judetean Vaslui, desfãsoarã activitatea de recrutare a candidatilor, bãrbati sau femei, cu domiciliul in judetul Vaslui, pentru formarea ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe filiera indirectã. Cifrele de scolarizare, pentru formarea ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe filiera indirectã, in anul de invãtãmant 2017- 2018, au fost suplimentate dupã cum urmeazã: – ofiteri, arma justitie militarã – 15 locuri; – ofiteri, arma intendentã – 15 locuri; – subofiteri, arma constructii – 15 locuri. Astfel, pentru formarea ofiterilor in activitate pe filierã indirectã in armele ‘Justitie militarã’ si ‘Intendentã’, candidatii provin din randul ofiterilor in rezervã, maistrilor militari si subofiterilor in activitate, precum si din randul civililor din cadrul si din afara Ministerului Apãrãrii Nationale. Pentru formarea subofiterilor in activitate pe filierã indirectã, in specialitatea militarã ‘Constructii’, candidatii provin din randul soldatilor si gradatilor profesionisti, precum si din randul civililor din cadrul si din afara Ministerului Apãrãrii Nationale. Candidatii din randul civililor trebuie sã indeplinescã cumulativ, urmãtoarele criterii specifice de recrutare: Ñ sã aibã cel mult varsta de 40 de ani impliniti in anul 2018; Ñ pentru ofiteri – sã fie absolventi ai unei institutii de invãtãmant universitar acre – ditate, cu diplomã de licentã, cu profil cores – punzãtor armelor si specialitãtilor militare pentru care se organizeazã cursul de for – mare sau sã facã dovada promovãrii exa – menului de licentã, panã la data concursului de admitere la cursul de formare; Ñ pentru subofiteri – sã fie absolventi ai studiilor postliceale in domeniile mecanic, electric, minier, petrol si gaze, energetic, materiale de constructii sau constructii, instalatii si lucrãri publice. Termenul limitã de intocmire a dosarelor de candidat, care include si fisa de examinare medicalã obtinutã in urma efectuãrii unui examen medical la o clinicã militarã (cea mai apropiatã fiind Spitalul Clinic Militar de Urgentã Iasi) este 29 martie 2018. Cursurile de formare a ofiterilor si subofiterilor in activitate pe filiera indirectã sunt gratuite (hrãnire, echipare, cazare, asistentã medicalã etc.). La finalizarea studiilor, prin contract, se asigurã loc de muncã in cadrul Ministerului Apãrãrii Nationale. Pentru informatii detaliate, consiliere si inceperea procesului de recrutare, cei interesati sunt invitati sã se prezinte la sediul Biroului informare – recrutare, situat pe strada Decebal nr. 16, in clãdirea Centrului de resurse pentru afaceri Vaslui, etaj I, camera 8, zilnic, de luni panã vineri, intre orele 08.30 – 16.30, marti, intre orele 10.30- 18.30. Informatii suplimentare se pot obtine la numerele de telefon 0235.315.309 sau 0720.053.281. Detalii suplimentare se gãsesc si pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apãrãrii Nationale, la adresa www.mapn.ro sau www.recrutare.mapn.ro.