Pantîru, IPJ: «Vasluiul nu este un judet problemã la nivel national!»

luni, februarie 12, 2018, 3:00

Rata infractionalitãtii din judetul Vaslui este într-o scãdere generalã. În anul 2017, s-au înregistrat mai putine infractiuni contra persoanei, contra patrimoniului, mai putine ucideri din culpã sau amenintãri. Tot pe minus sunt si infractiunile sexuale si, de asemenea, furturile si tâlhãriile. Singurele cresteri înregistrate au fost, anul trecut, la regimul circulatiei rutiere si infractiunile stradale. Sefii IPJ au subliniat cã Vasluiul este un judet fãrã probleme la nivel national, iar acoperirea deficitului de personal va creste si mai mult gradul de sigurantã al cetãtenilor.

Vineri, in cadrul unei conferinte de presã, conducerea Inspecto ratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui a prezentat situatia operativã pe anul 2017. Semnalul pozitiv venit din partea politistilor este acela cã, pe majoritatea tipurilor de infractiuni, se inregistreazã o scãdere. Astfel, la capitolul infractiuni sesizate de la nivel urban si rural, in anul 2017 se inregistreazã o scãdere de 12,21% a cazurilor, comparativ cu anul precedent. Scãderi de 14,43% se inregistreazã si la infractiunile contra persoanei, in timp ce infractiunile contra patrimoniului sau diminuat cu 8,54%. În schimb, o crestere cu 8,25% se inregistreazã pe segmentul infractiunilor la regimul circulatiei rutiere. Cazurile uciderilor din culpã s-au diminuat in 2017 fatã de 2016 cu 32%, iar la capitolul amenintãri, care in anii trecuti a provocat probleme mari la nivelul judetului, se remarcã o scãdere de 17,52%. De asemenea, a scãzut si rata violurilor, cu 17,24%, si numãrul actelor sexuale cu un minor, cu 11,76%, in situatia in care, in anii trecuti, pe acest segment de infractiune s-au inregistrat valori destul de ridicate. Un fapt imbucurãtor este acela cã si cazurile de furt au scãzut cu 4,89%, talhãriile – cu 3,6%, diminuãri ale infractiunilor fiind constatate si la inselãciuni, abuz de incredere, distrugere (in principal de masini), tulburare de posesie. ‘Avem o crestere micã la furtul din locuinte, cu 1,96%, si tocmai de aceea rugãm cetãtenii sã isi protejeze patrimoniul. Nu am avut furturi din locuinte cu urmãri grave, moartea unor persoane, spre exemplu. Si furturile de animale au scãzut in anul trecut cu 34%, mai ales in mediul rural am avut astfel de probleme’, a spus Doru Pantiru, comisar sef al IPJ Vaslui.

Deficit de personal

Dacã furturile din locuinte au scãzut cu 33,33%, infractiunile stradale au crescut cu 6,06%, cu precãdere in mediul urban, in timpul noptii, iar smulgerea de obiecte pe stradã a crescut cu 9,52%. ‘Politia Vaslui a pierdut lucrãtori cu experientã in siguranta publicã si, de aceea, am avut unele probleme. Desi nu in totalitate, noi am suplinit acest deficit de perso – nal prin colaborarea cu Jandarmeria, Politia de Frontierã si alte structuri. Nu am avut inregistrate omoruri la comandã, sicanãri in trafic cu masini tamponate intentionat si altele’, a explicat Doru Pantiru. În prezent, deficitul de personal de la IPJ Vaslui este de 20% si sunt sperante cã din generatiile noi care vor termina scolile de politie vor fi detasati si la Vaslui o parte din politisti. ‘În varã, scolile de politie vor scoate 1.300 de cadre, iar in iarnã, o altã promotie de 1.300 cadre. Sã vedem cati vor veni la Vaslui. Din judetul Vaslui au fost admisi la scolile de politie 30 de candidati; dacã acestia vor veni in judet, vom acoperi deficitul actual. Lipsa de perso – nal s-a repercutat direct asupra activitãtii noastre, pentru cã un politist trebuie, de fapt, sã acopere munca a trei politisti’, a mai spus seful IPJ Vaslui.

Politia Rutiera, mult mai activa

Activitatea intensã a politistilor din cadrul Politiei Rutiere se vede si in rezultatele obtinute anul trecut. Conducerea autovehiculelor neinmatriculate a scãzut cu 30%, in timp ce cazurile in care politistii au descoperit persoane care conduceau masina fãrã carnet de conducere a crescut cu 24,48%. Tot datoritã prezentei politistilor in teren, au crescut cu 19,5% si numãrul de cazuri in care au fost depistati la volan soferi sub influenta bãuturilor alcoolice. Si la furturile din scoli se inregiastreazã o scãdere cu 12,61% si, de regulã, sunt furate in pauze lucruri lãsate nesupravegheate. Îmbucurãtor este faptul cã nu au fost cazuri in care persoane din exterior sã intre in incinta scolilor si sã agreseze elevii sau profesorii. ‘Vasluiul nu este un judet problemã la nivel national. Cu infractionalitate stradalã avem unele probleme, dar nu este nimic alarmant. Din moment ce posturile vor fi ocupate, strada va fi mai sigurã’, a concluzionat Doru Pantiru.